Beşiktaş'ın UEFA listesine Onana eklemesi!
UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda St. Patrick's ile karşılaşacak Beşiktaş, Jean Onana'yı Avrupa listesine eklendi. Öte yandan Kamerunlu orta sahaya 2 talip çıktı.
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Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda İrlanda ekibi St. Patrick's ile karşı karşıya gelecek.
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Siyah-beyazlıların bu mücadele öncesinde UEFA'ya bildirdiği liste belli olurken Gedson Fernandes'in Spartak Moskova'ya transfer olmasının ardından yerine Jean Onana dahil edildi.
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Shakhtar eşleşmelerinde kadroya bildirilmeyen Onana, bu turda eklenirken Emrecan Uzunhan ve Alex-Oxlade Chamberlain yine Avrupa listesinde yer almadı.
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Geçtiğimiz sezon Genoa'da kiralık olarak forma giyen Kamerunlu oyuncu ile yine yolların ayrılması bekleniyor.
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Beşiktaş'ın bildirdiği kadroda sakatlığı bulunan Mustafa Erhan Hekimoğlu da yer almazken tek forvet olarak Tammy Abraham kaldı.
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Beşiktaş'ın maçtan 24 saat önce listede 2 değişiklik hakkınının bulunduğu ifade edildi.
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Shakhtar eşleşmelerinde kadroya bildirilmeyen Onana, bu eşlemede Öte yandan Emrecan Uzunhan ve Alex-Oxlade Chamberlain de Avrupa listesinde yer almadı.
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TWENTE TEMAS KURDU
Öte yandan Africa Foot'un haberine göre; Hollanda Eredivisie ekiplerinden Twente, oyuncunun transferi için menajeriyle ilk teması gerçekleştirdi.
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GIRONA DA LİSTEYE EKLEDİ
Ayrıca La Liga temsilcisi Girona'nın da Kamerunlu orta sahayı transfer listesine eklediği haberin detaylarında yer aldı.
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Genoa, 25 yaşındaki oyuncuyu devre arasında bedelsiz kiralamış ve 1.2 milyon Euro'luk opsiyonunu kullanmamıştı.
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Beşiktaş'la 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Onana'nın güncel piyasa değeri ise 1.8 milyon Euro olarak gözüküyor.