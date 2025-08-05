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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ın UEFA listesine Onana eklemesi! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ın UEFA listesine Onana eklemesi!

        UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda St. Patrick's ile karşılaşacak Beşiktaş, Jean Onana'yı Avrupa listesine eklendi. Öte yandan Kamerunlu orta sahaya 2 talip çıktı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.08.2025 - 12:34 Güncelleme: 05.08.2025 - 12:34
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        • 1

          Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda İrlanda ekibi St. Patrick's ile karşı karşıya gelecek.

        • 2

          Siyah-beyazlıların bu mücadele öncesinde UEFA'ya bildirdiği liste belli olurken Gedson Fernandes'in Spartak Moskova'ya transfer olmasının ardından yerine Jean Onana dahil edildi.

        • 3

          Shakhtar eşleşmelerinde kadroya bildirilmeyen Onana, bu turda eklenirken Emrecan Uzunhan ve Alex-Oxlade Chamberlain yine Avrupa listesinde yer almadı.

        • 4

          Geçtiğimiz sezon Genoa'da kiralık olarak forma giyen Kamerunlu oyuncu ile yine yolların ayrılması bekleniyor.

        • 5

          Beşiktaş'ın bildirdiği kadroda sakatlığı bulunan Mustafa Erhan Hekimoğlu da yer almazken tek forvet olarak Tammy Abraham kaldı.

        • 6

          Beşiktaş'ın maçtan 24 saat önce listede 2 değişiklik hakkınının bulunduğu ifade edildi.

        • 7

          Shakhtar eşleşmelerinde kadroya bildirilmeyen Onana, bu eşlemede Öte yandan Emrecan Uzunhan ve Alex-Oxlade Chamberlain de Avrupa listesinde yer almadı.

        • 8

          TWENTE TEMAS KURDU

          Öte yandan Africa Foot'un haberine göre; Hollanda Eredivisie ekiplerinden Twente, oyuncunun transferi için menajeriyle ilk teması gerçekleştirdi.

        • 9

          GIRONA DA LİSTEYE EKLEDİ

          Ayrıca La Liga temsilcisi Girona'nın da Kamerunlu orta sahayı transfer listesine eklediği haberin detaylarında yer aldı.

        • 10

          Genoa, 25 yaşındaki oyuncuyu devre arasında bedelsiz kiralamış ve 1.2 milyon Euro'luk opsiyonunu kullanmamıştı.

        • 11

          Beşiktaş'la 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Onana'nın güncel piyasa değeri ise 1.8 milyon Euro olarak gözüküyor.

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