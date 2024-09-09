Beşiktaş'ın transfer gündeminde olan Sadio Mane kimdir, kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı?

SADİO MANE'NİN KARİYERİNDEKİ BAŞARILAR

Mané 2015 yılında Southampton'ın Aston Villa'yı 6-1 yendiği maçta 176 saniyede attığı üç golün ardından, en hızlı hat-trick dalında yeni bir Premier Lig rekoru kırdı.

Mane Liverpool formasıyla 2018 ve 2019'da arka arkaya UEFA Şampiyonlar Ligi finaline ulaşmasına yardımcı oldu ve 2019'da kupayı kazandı. Ayrıca 2018-19 sezonu, ligin en çok gol atan oyuncusu olarak bitirdi ve Premier Lig Altın Ayakkabı ödülü'nün sahibi oldu.

2019-2020 sezonu Premier Lig'i kazanarak, Liverpool'un 30 yıllık lig şampiyonluğu hasretinin sona ermesine yardımcı oldu. Mané, 2019 Ballon d'Or ödülünde dördüncü ve 2022 Ballon d'Or ödülünde ikinci oldu.