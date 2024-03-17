Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        78
        Fenerbahçe
        FB
        76
        Trabzonspor
        TS
        49
        Beşiktaş
        BJK
        46
        Kasımpaşa
        KSM
        43
        Rams Başakşehir
        İBFK
        42
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        41
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        39
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        39
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        39
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        38
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        36
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        36
        MKE Ankaragücü
        MKE
        33
        Tümosan Konyaspor
        KON
        33
        Gaziantep FK
        GFK
        31
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        30
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        30
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        29
        İstanbulspor
        İST
        13
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ın iptal edilen penaltısı doğru karar mı? Beşiktaş'ın Antalya maçındaki penaltısı neden iptal edildi? - Beşiktaş Haberleri

        Trio ekibinden Beşiktaş - Antalyaspor yorumları

        beIN Sports ekranlarında yayınlanan Trio programında, Beşiktaş - Antalyaspor maçındaki tartışmalı pozisyonlar değerlendirildi. İşte Bahattin Duran, Deniz Çoban ve Bülent Yıldırım'ın yorumları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.03.2024 - 11:04 Güncelleme: 17.03.2024 - 11:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Bitexen Antalyaspor'a 2-1 yenilen Beşiktaş, üst üste üçüncü maçından da mağlubiyetle ayrıldı.

        • 2

          Beşiktaş'ın uzatma dakikalarının sonunda kazandığı penaltı vuruşunu Milot Rashica gol çevirdi ancak gol geçerli sayılmadı. Rashica'nın kullandığı köşe vuruşu sonrasında Antalyasporlu Naldo'nun topa elle temasının ardından maçın hakemi VAR incelemesi sonrasında penaltıya hükmetti. Topun başına geçen Rashica penaltı vuruşunu ağlara gönderdi ancak meşin yuvarlağa tek vuruşu yapamayıp iki ayağıyla temas ettiği gerekçesiyle gol iptal edildi.

        • 3

          "PENALTI KARARI DOĞRU"

          beIN Sports ekranlarında yayınlanan Trio programında, Beşiktaş - Antalyaspor maçındaki tartışmalı pozisyonlar değerlendirildi.

          90+5. dakikada Beşiktaş'ın kazandığı penaltı

          Bahattin Duran: "Naldo elle oynadı. Mert çok iyi yükseldi. Arkadaşına basarak yükselseydi bu bir ihlal olurdu. Naldo'nun kolları doğal konumda değil, açık. Arkası dönük olsa bile kol açık, penaltı doğru karar."

        • 4

          "SIÇRAMA DOĞAL DEĞİL"

          Deniz Çoban: "Penaltı bu."

          Bülent Yıldırım: "Bu sıçrama bana çok doğal gelmedi. Temas noktası doğru, kollar doğal konumda değil. Penaltı kararı doğru."

        • 5

          "TOPA İKİ KEZ TEMAS EDİYOR"

          90+11. dakikada Rashica'nın geçersiz sayılan penaltı vuruşu

          Deniz Çoban: "İleriye doğru hareket eden top, tekrar oyuncuya temas ediyor. Bu bir endirekt serbest vuruştur. Hakemi bu kararı sahada verdiği için kutluyorum. Bütün oyuncular hakemin etrafında, buna sarı kart veremiyorsanız bir daha hiçbir şeye sarı kart veremezsiniz. Oyunu bitiriş şeklini de kimse anlayamadı, bunu çok iyi anlatmalısınız."

        • 6

          "TOP YÖN DEĞİŞTİRİYOR"

          Bahattin Duran: "Karar doğru, her iki ayağıyla birlikte topla oynuyor. Bir ayağı, sonra kaydıktan sonra diğer ayağına da top temas ediyor. Bazı açılardan direkt gitmiş gibi görünüyor ancak Rashica iki defa topa dokunuyor. Top yön değiştiriyor. Kramponun ucuna temas ediyor."

        • 7

          "YÜZDE YÜZ DOĞRU BİR KARAR"

          Bülent Yıldırım: "Yüzde yüz doğru bir karar. Gol iptalinde hiçbir problem yok. Zaten gol verilseydi de VAR iptal ederdi."

        • 8

          İşte maçtaki diğer tartışmalı pozisyonlar

          35. dakika Antalyaspor'un kazandığı penaltı

          Bahattin Duran: "Pozisyon yok, topun nereye geleceği belli değil, Gedson tutmuş ve formasından çekmiş. Bunu hakem görüp penaltı verse kesinlik kabul ederim. Çünkü formayı tutup uzatmış. Hakem görmedi ancak müdahalenin etkisi ne? VAR için şunu söylüyorum; oyuncu öne düştüğü için VAR müdahalesi ile ilgili kafamda soru işareti var. Pozisyon penaltı ama soru işaretinin sebebi Antalyasporlu oyuncu. Formanın bu kadar uzadığını gören VAR hakemi de çağırır yani. 2 hafta önce Beşiktaş'a benzer pozisyonda penaltı verilmeyince taraftarlarda soru işaretleri oluşuyor."

        • 9

          "VAR MÜDAHALESİ GEREKSİZ"

          Deniz Çoban: "Oyuncunun öne düşmesi benim kafamı karıştırmadı. Hücum oyuncusunun yaptıklarına bakarsak yanlış yere gideriz. Bir oyuncu, topa doğru hareketlenen bir oyuncuyu böyle düşürüyorsa bu penaltıdır. VAR karışmalı mıydı? Bir standardımız olmalı. Bundan 3-4 yıl önce 'formanın uzadığını gördüğün zaman çağır' demişlerdi. Etkiye mi bakacağız, görüntüye mi bilmiyoruz. Benim kafam karışık bu konuda. VAR'dan bağımsız ben bu pozisyona penaltı diyorum. Ancak bir açı bana çok şey anlatıyor, tutuyor ve bırakıyor. Buna baktıktan sonra ben buna sürekli bir çekme demem. Bu pozisyon bir penaltı bence ancak VAR karışmalı mı? Bir şey diyemiyorum."

          Bülent Yıldırım: "Bu açık ve tartışmasız bir penaltı mı? Bence hayır. Etkili bir çekme mi? Tartışılır. Kanıt var mı? Evet, forma uzuyor. Hakem kendisi görüp verse saygı duyacağız ancak VAR'ın bunu yapmasına gerek yok. Buradaki VAR müdahalesinin tartışmalı ve gereksiz olduğunu düşünüyorum."

        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MHP'de büyük kurultay günü
        MHP'de büyük kurultay günü
        Meteoroloji'den toz taşınımı uyarısı!
        Meteoroloji'den toz taşınımı uyarısı!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Kedisini öldüren köpeği hortumla dövdü
        Kedisini öldüren köpeği hortumla dövdü
        İşte dev maçın 11'leri!
        İşte dev maçın 11'leri!
        Rusya'da seçimin son günü
        Rusya'da seçimin son günü
        İkili mi ikilik mi?
        İkili mi ikilik mi?
        ABD'de silahlı saldırı
        ABD'de silahlı saldırı
        "Doğru kararı vermişim"
        "Doğru kararı vermişim"
        Bayram ikramiyeleri tarihi belli oldu
        Bayram ikramiyeleri tarihi belli oldu
        Bakan Uraloğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Uraloğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
        Marmaray istasyonunda bıçaklı saldırı
        Marmaray istasyonunda bıçaklı saldırı
        Santos'tan istifa sorusuna yanıt!
        Santos'tan istifa sorusuna yanıt!
        Ancelotti: Arda gibisini görmedim!
        Ancelotti: Arda gibisini görmedim!
        Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde açılacak! Atatürk Cumhuriyet Kulesi!
        Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde açılacak! Atatürk Cumhuriyet Kulesi!
        Kuzey Kore lideri tatbikatları kızıyla izledi
        Kuzey Kore lideri tatbikatları kızıyla izledi
        Ceyda Düvenci âşık oldu
        Ceyda Düvenci âşık oldu
        8 Hollywood yıldızını geçti
        8 Hollywood yıldızını geçti
        TCMB'den ilave sıkılaşma ve TL mevduatın payını artırmaya yönelik yeni adımlar
        TCMB'den ilave sıkılaşma ve TL mevduatın payını artırmaya yönelik yeni adımlar
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Habertürk Anasayfa