Beşiktaş'ın Halil Dervişoğlu ısrarı!

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Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta gündemdeki isimlerin başında Halil Dervişoğlu geliyor.

İngiliz ekibi Brentford ile sözleşmesinde son seneye giren Halil'le yapılan görüşmeler olumlu geçerken gözler bonservis pazarlıklarına çevrildi.

Brentford kapıyı 2 milyon Euro'dan açsa da siyah-beyazlılar bonservis ödemeye niyetli değil. Beşiktaş, İngiliz ekibine sonraki satıştan yüzde 30 pay teklif ederken bu öneri şimdilik kabul görmedi.

Beşiktaş, yerli rotasyonu açısından Şenol Güneş'in de onay verdiği bu transfer için Brentford'ın inadının kırılmasını beklerken son teklif olarak makul bir bonservisle bu transferi bitirmenin peşinde.

Brentford'ın Hollanda ekibi Sparta Rotterdam'dan 2020'de 3 milyon Euro bonservisle transfer ettiği 23 yaşındaki futbolcu, sonrasında sırayla Twente, Galatasaray ve Burnley'e kiralandı.

Milli formayı 15 kez terleten Halil, 6 gol ve 3 asist üretti.