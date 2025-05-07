Beşiktaş'ın güvencesi Mert Günok!
Beşiktaş'ın tecrübeli kalecisi Mert Günok, kötü geçen sezonda takımın en iyilerinden biri olmayı sürdürüyor.
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Fenerbahçe derbisinde de kalesinde devleşen Mert Günok, 7 kurtarışla bu sezon ligde en fazla kurtarış yaptığı maçı oynadı.
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Tecrübeli eldiven, Anderson Talisca'nın etkili şutları başta olmak üzere Fenerbahçe hücumcularına gol izni vermedi.
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Bu sezon Süper Lig'de 31 maça çıkan Mert Günok kalesinde ise 30 gol gördü. Maç başına 0.96 gol yeme ortalaması tutturan Mert Günok, 10 maçta kalesini gole kapatmayı başardı.
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Mert Günok sakatlığı nedeniyle ligde sadece 1 maç kaçırırken Avrupa Ligi'nde ise 2 maçta görev alamadı.
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Sene başında sözleşmesi uzatılan Mert Günok'un 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.