Beşiktaş'ın futbol yapılanmasında son halka Graf'la tamamlandı

Beşiktaş, Eduard Graf'ın Futbol Teknik ve Scouting Direktörlüğü görevine getirildiğini açıkladı.

Başkan Serdal Adalı'nın daha önce anlaşmaya vardığı ancak sözleşme prosedürleri nedeniyle 1 Mart itibarıyla görevine başlayan Graf, Borussia Dortmund'da 12 sene boyunca "şef scout" olarak görev yaptı.

Teknik direktörlüğe Ole Gunnar Solskjaer'i getiren siyah-beyazlılar, yardımcılıklarına ise ilk olarak Molde'nin eski hocası Erling Moe ile Manchester United'da uzun yıllar kaleci antrenörlüğü yapan Richard Hartis'i getirdi.

Beşiktaş'ta böylece başkan Adalı'nın seçim sürecinde dile getirdiği yeni futbol yapılanmasındaki son halka da tamamlanmış oldu.

Beşiktaş'ın yeni scouting direktörü Eduard Graf'ın destek ekiplerinde video, data ve analiz ekipleri de olacak.

Solskjaer'in ekibine son olarak Manchester United'da 7 yıl maç analisti olarak görev yapan Tom Green ile uzun yıllardır İngiltere'de görev alan Mike Marsh katıldı.

Yine bu destek birimlerinde tüm dünyayı kapsayan bölgesel birimler olacak. Bölgesel birimlerdeki ilk atama Kuzey Avrupa ve Kuzey Amerika bölgelerine yönelik John Vik olurken Batı Avrupa, Doğu Avrupa, Güney Amerika, Afrika ve Asya birimlerine de atamalar olacak.

Eduard Graf, Beşiktaş için raporlarını 1 aydan fazla süredir hazırlarken yaz transfer dönemi için de çalışmalara şimdiden başladı.