Beşiktaş'ın eski teknik direktörlerinden Serpil Hamdi Tüzün hastaneye kaldırıldı
Beşiktaş ve Milli Takım alt yaş kategorilerinde önemli işlere imza atan ve sayısız futbolcuyu Türk futboluna kazandıran teknik direktör Serpil Hamdi Tüzün, hastaneye kaldırıldı
Beşiktaş Kulübü, futbol takımının eski teknik direktörlerinden Serpil Hamdi Tüzün'ün rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldığını duyurdu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Eski teknik direktörümüz ve özkaynak düzenimizin mimarı Serpil Hamdi Tüzün’ün hastaneye kaldırıldığını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Serpil Hamdi Tüzün'e geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz." ifadeleri yer aldı.