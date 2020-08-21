2020-2021 sezonu için kadrosunu takviye eden Beşiktaş, dördüncü transferini gerçekleştirdi. DHA'nın haberine göre; Siyah-beyazlılar, Altınordu takımından Atakan Üner ile 3 yıllık sözleşme karşılığında anlaşma sağladı. Beşiktaş'ın genç sağ kanat oyuncusu için Altınordu'ya düşük miktarda bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi. Transferin, sözleşmelerin imzalanmasından sonra resmi olarak açıklanacağı belirtildi.

Beşiktaş, N'Sakala, Mensah ve Welinton'un ardından 4. transferini gerçekleştirdi.