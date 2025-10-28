Beşiktaş'ın derbilerdeki kozu Sergen Yalçın!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında 2 Kasım Pazar günü saat 20.00’da Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Bu sezon şu ana kadar beklentilerin uzağında kalan ve taraftarını ezeli rakibi karşısında alacağı galibiyet ile mutlu etmek isteyen siyah-beyazlıların derbilerdeki en büyük kozu ise Sergen Yalçın.

Beşiktaş'ta ikinci dönemini yaşayan Yalçın, bu sezonki ikinci derbi heyecanını yaşayacak.

SERGEN YALÇIN'IN 9. DERBİSİ Sergen Yalçın, bugüne kadar Beşiktaş'ın başında Galatasaray ile 5, Fenerbahçe'yle de 3 kez mücadele etti. 52 yaşındaki teknik adam, söz konusu karşılaşmalarda 4 galibiyet, 3 beraberlik, 1 de mağlubiyet aldı. Kartal, bu maçlarda 13 gol atarken, filelerinde 10 gol gördü.

FENERBAHÇE'YE KAYBETMEDİ Tecrübeli teknik adam, 'Beşiktaş Teknik Direktörü' olarak 2'si iç sahada, 1'i de deplasmanda olmak üzere 3 kez Fenerbahçe derbisine çıktı. Tüpraş Stadyumu'ndaki maçlardan 2-0'lık galibiyet ve 1-1'lik beraberlikle ayrılan Yalçın, Kadıköy'de ise 4-3'lük skorla gülen taraf oldu. Sergen Yalçın’ın, sarı-kırmızılılar ve sarı-lacivertlilere karşı performansı şöyle: Süper Lig - 15 Mart 2020 Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 0 Süper Lig - 19 Temmuz 2020 Beşiktaş: 2 - Fenerbahçe: 0 Süper Lig - 29 Kasım 2020 Fenerbahçe: 3 - Beşiktaş: 4 Süper Lig - 17 Ocak 2021 Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 1 Süper Lig - 21 Mart 2021 Beşiktaş: 1 - Fenerbahçe: 1 Süper Lig - 8 Mayıs 2021 Galatasaray: 3 - Beşiktaş: 1 Süper Lig - 25 Ekim 2021 Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 1 Süper Lig - 4 Ekim 2025 Galatasaray: 1 - Beşiktaş: 1