Türkiye Basketbol Federasyonunun internet sitesinde, İstanbul'da 2 Ocak Pazar günü Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi'nde saat 13.00'te oynanması gereken karşılaşmanın ertelendiği bilgisi yer aldı.

Aliağa Petkimspor, daha önce, 6'sı oyuncu 9 kişinin Kovid-19 testinin pozitif sonuçlandığını açıklamıştı.