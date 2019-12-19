Beşiktaş için Joao Paulo iddiası! BJK transfer haberleri

Devre arası transfer döneminde hücum bölgesine takviye yapmak isteyen Beşiktaş için ilk iddia Brezilya'dan geldi. Botafogo forması giyen Joao Paulo'nun menajeri Cristian Manica, oyuncusunun siyah beyazlı kulüp tarafından izlendiğini açıkladı.

Brezilya basınına konuşan Manica, "Beşiktaş ile görüşmelerimiz sürüyor, rakamları da konuştuk, resmi teklifi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Manica, 28 yaşındaki orta saha oyuncusu için Amerika Birleşik Devletleri'nden Atlanta United ve Seattle Sounders'nda yakın temasta olduğunu belirtti. Joao Paulo, Botafogo formasıyla 85 maçta 6 gol 9 asistlik performans sergiledi.

Joao Paulo Mior kimdir?

Doğum tarihi: 8 Mart 1991

Doğduğu il: Rio Grande do Sul - Brezilya

Yaş: 28

Boyu: 1,71 m

Uyruk: Brezilya

Mevki: Orta saha - On Numara

Ayak: Sağ ayak

Güncel piyasa değeri: 1 milyon Euro