Siyah beyazlılar, korona testlerinin 10 kişide pozitif çıktığı dönemde takım antrenmanı yapamamıştı. Ancak teknik direktör Sergen Yalçın bu eksikliği bir hafta çift idman yaparak kapattı. Ümraniye'de çok sıkı önlemler altında yapılan çalışmalarda uzun süreli sakatlığını atlatan Dorukhan çalışkanlığıyla dikkati çeken ilk isim durumunda. Karius'un ayrılığı sonrası kalan 8 maçta kaleyi koruyacak olan Utku ve Ersin'e de kendilerine olan güveni artırma konusunda özel antrenman programı uygulanıyor. Utku ve Ersin'in görev yapacağı bu zor dönemde en büyük avantajlarının maçların seyircisiz oynanacak olması gösterilirken, genç eldivenler bu sayede takıma adaptasyonu daha kolay sağlayacak ve en azından belli bir seviyede tecrübe kazanacak.

Ümraniye'de teknik heyetin dikkatini çeken diğer futbolcular ise yine genç isimlerden. Stoper mevkiinde oynayan Erdoğan Kaya, orta sahada görev yapan Kartal Kayra ve sol bek Rıdvan Yılmaz antrenmanlardaki çalışkanlıkları ve hırslarıyla başta teknik direktör Sergen Yalçın olmak üzere yönetimi de sevindiren bir gelişim içindeler. Henüz 19 yaşında olan bu futbolcular bütçeyi düşürmek ve gençlerden takviyeli bir kadro kurmak isteyen yönetimin de sürekli gözetimi altında.

BAŞKAN ÇEBİ'NİN KARANTİNASI BİTİYOR

14 Mayıs'ta açıklanan testlerde sonucu pozitif çıkan başkan Ahmet Nur Çebi evinde 14 günlük karantinaya alınmıştı. Geçen hafta testleri negatife dönen başkan Çebi, yine de 14 günlük karantina süresini doldurma zorunluluğundan dolayı evinde istirahate devam etti. Karantina süresi yarın bitecek olan başkanın, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne giderek yoğun bir temponun içine girmesi bekleniyor. Bu temponun bazı başlıkları ise futbolcularla yapılan ücret indirimi görüşmeleri, iç transferde Gökhan Gönül, Caner Erkin, Atiba gibi futbolculara yapılacak yeni sözleşme görüşmeleri. Başkan Çebi, bunun yanı sıra futbolcu ve personelin alacakları ve transfer bütçesi için kaynak arayışına da girecek.