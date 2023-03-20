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Beşiktaş HDI Sigorta: 72 - Fenerbahçe Alagöz Holding: 90 | MAÇ SONUCU

Fenerbahçe Alagöz Holding, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş HDI Sigorta'yı 90-72 mağlup etti

Giriş: 20.03.2023 - 21:15 | Güncelleme: ABONE OL
Beşiktaş HDI Sigorta: 72 - Fenerbahçe Alagöz Holding: 90 | MAÇ SONUCU
AA

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Fenerbahçe Alagöz Holding, Beşiktaş'ı deplasmanda 90-72 mağlup etti.

Karşılaşmanın ilk dakikalarında Evans ve Elif Bayram'ın sayılarıyla 7-2 öne geçen Beşiktaş karşısında Fenerbahçe Alagöz Holding, Sabally'nin üç sayılık basketiyle 6. dakikada 15-14 üstünlük yakaladı. Evans ve Kübra'nın üç sayılarıyla yeniden skoru lehine çeviren siyah-beyazlıların, savunmada yaptığı hataları değerlendiren Fenerbahçe 6-0'lık bir seri yakaladı ve ilk periyot 23-23 eşitlikle sona erdi.

Vandersloot'un üç sayılık basketiyle ikinci çeyreğe başlayan sarı-lacivertliler, kritik anlarda bulduğu sayılarla ev sahibi ekibin üstünlük kurmasına izin vermedi. Fenerbahçe dış atışlardan kolay sayılar bulmasına rağmen pota altını savunmakta güçlük yaşadı. Siyah-beyazlı ekip periyot boyunca savunmada istediği oyunu ortaya koyamayınca Fenerbahçe soyunma odasına 45-43 üstünlükle gitti.

Üçüncü çeyreğe Beşiktaş skoru eşitleyerek başlasa da Fenerbahçe peş peşe bulduğu basketlerle yeniden öne geçti. 25. dakikaya 57-49 önde giren sarı-lacivertliler, 8-0'lık bir seri yaparak rahatladı. Pota altını değerlendirmekte zorluk çeken Beşiktaş, dış atışlarda da isabet kaydedemeyince farkın artmasını engelleyemedi. 28. dakikaya 65-52 üstünlükle giren sarı-lacivertliler, mücadelenin bu bölümünü 69-52 önde bitirdi.

Sabally'yi durdurmakta zorlanan Beşiktaş karşısında farkı 35. dakikada 20 sayıya (79-59) yükselten Fenerbahçe, son bölümde rahat bir oyun ortaya koyayarak karşılaşmayı 90-72 kazandı.

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