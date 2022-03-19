Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Atakaş Hatayspor'u konuk ediyor.
BEŞİKTAŞ: Emre, Rosier, Necip, Vida, Rıdvan, Josef, Can, Ghezzal, Güven, Larin, Batshuayi
YEDEKLER: Göktuğ, Montero, Nkoudou, Gökhan, Atiba, Kerem, Serdar, Emirhan İlkhan, Umut, Alex Teixeira
TEKNİK DİREKTÖR: Önder Karaveli
HATAYSPOR: Munir, Kamil, Sackey, Burak, Adekugbe, Onur, Ruben Ribeiro, Mehdi Boudjemaa, Saba Lobjanidze, El Kaabi, Mame Biram Diouf
YEDEKLER: Abdullah, Falette, Mahmoud, Selimcan, Fatih Kurucuk, Emre, Benzia, Eren Fansa, Saint Louis, Bertuğ Özgür Yıldırım
TEKNİK DİREKTÖR: Ömer Erdoğan
Ligin 29. haftasındaki derbi maçta Galatasaray'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş, 45 puanla 8. sırada bulunuyor. Sezonun 28. haftasında Medipol Başakşehir ile evinde 2-2 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, Galatasaray yenilgisiyle son 2 haftadan bir puan çıkarabildi. Süper Lig'de şu ana kadar 46 puan toplayan Atakaş Hatayspor ise haftaya 6. sırada girdi.
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KARTAL EVİNDE ALTI MAÇTIR YENİLMİYOR
Beşiktaş, evindeki son 6 lig maçında mağlubiyet yaşamadı. Siyah-beyazlı ekip, evindeki Trabzonspor (1-2) ve GZT Giresunspor (0-4) yenilgilerinin ardından oynadığı 6 maçta 4 galibiyet ve 2 beraberlikle 14 puan elde etti.
ERSİN DESTANOĞLU CEZALI
Beşiktaş'ta sarı kart cezalısı Ersin Destanoğlu, karşılaşmada forma giyemeyecek. Bu sezon VavaCars Fatih Karagümrük, Demir Grup Sivasspor ve iki Galatasaray maçında sarı kart gören Ersin, cezalı duruma düştü. Siyah-beyazlılarda tecrübeli file bekçisi Mert Günok'un da sakatlığı bulunuyor.
SEKİZ OYUNCU CEZA SINIRINDA
Siyah-beyazlı ekipte bu maç öncesi Josef de Souza, Cyle Larin, Rıdvan Yılmaz, Alex Teixeira, Valentin Rosier ve Güven Yalçın, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Bu isimler sarı kart görmeleri halinde 31. haftadaki Trabzonspor maçında cezalı duruma düşecek.
Sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek Welinton Souza ve Oğuzhan Özyakup da sarı kart ceza sınırında yer alıyor.
ÜÇ MAÇTA BİRER GALİBİYET
Beşiktaş, geçen sezon Süper Lig'de mücadele etmeye başlayan Atakaş Hatayspor ile oynadığı 3 maçta bir galibiyet alabildi.
Geçen sezon deplasmanda rakibiyle 2-2 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, evindeki karşılaşmayı ise 7-0 kazandı.
Atakaş Hatayspor ise bu sezonun ilk yarısında oynanan maçta Beşiktaş'ı evinde 1-0 mağlup etti.
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