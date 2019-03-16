18 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında konuk ettiği Göztepe'yi 1-0 yendi.
Galibiyet golünü 46. dakikada kral Burak Yılmaz kaydetti. Adem Ljajic'in pası ile sağ kanatta topla buluşan Ricardo Quaresma, ortasını arka direkte bulunan Burak Yılmaz'a yaptı. Bu ortaya iyi yükselen Burak'ın kafa vuruşu kaleci Beto'nun solundan ağlarla buluştu. Beşiktaş'a devre arasında transfer olan deneyimli oyuncu, siyah-beyazlı formayla Vodafone Park'ta 6. golünü kaydetti.
Bu sonucun ardından Beşiktaş 47 puana yükseldi. Süper Lig'de kalma mücadelesi veren Göztepe ise 27 puanda kaldı.
STAT: Vodafone
HAKEMLER: Serkan Çınar, Ceyhun Sesigüzel, Kerem Ersoy
BEŞİKTAŞ: Karius - Gökhan, Vida, Medel, Adriano (Dk. 12 Necip) (Dk. 46 Lens),Atiba, Dorukhan, Quaresma, Kagawa (Dk. 90 Kagawa),Ljajic, Burak Yılmaz
GÖZTEPE: Beto - Gassama, Reis, Titi, Lumor, Poko (Dk. 84 N'Gando),Borges (Dk. 60 Ghilas),Castro, Serdar, Yasin, Deniz (Dk. 71 Alpaslan)
GOLLER: Dk. 46 Burak Yılmaz (Beşiktaş)
SARI KARTLAR: Yasin (Göztepe)
MAÇTAN NOTLAR
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Göztepe'yi 1-0 yendi.
Ligde kalma mücadelesi veren rakibi karşısında ilk yarıda etkisiz kalan siyah-beyazlı ekip, soyunma odasına 0-0 beraberlikle gitti. İkinci yarının başlama düdüğü birlikte hücuma çıkan Beşiktaş, Burak Yılmaz'ın attığı golle 1-0 öne geçti.
Üstünlük golünden sonra da hücumda istediklerini yapamayan Beşiktaş, kaleci Loris Karius'un iyi olduğu karşılaşmayı 1-0 kazandı. Geçen hafta Atiker Konyaspor'u 3-2 mağlup eden siyah-beyazlılar, üst üste ikinci galibiyetini elde etti.
Süper Lig'de 13. galibiyetine ulaşan 3. sıradaki siyah-beyazlı ekip, puanını da 47'e çıkardı.
YENİLMEZLİK SERİSİ 9 MAÇA ÇIKTI
Beşiktaş, Süper Lig'deki yenilmezlik serisini ise 9 maça çıkardı.
Ligdeki son yenilgisini 17. haftada Kasımpaşa'ya 4-1 mağlup olarak alan siyah-beyazlı ekip, sonrasındaki 9 karşılaşmada rakiplerine boyun eğmedi. Beşiktaş, bu 9 maçlık süreçte 6 galibiyet ve 3 beraberlikle 21 puan topladı.
4 MAÇ SONRA GOL YEMEDİ
Beşiktaş, 4 maç sonra ligde kalesini gole kapattı.
Bursaspor'u 2-0 yendikten sonra Evkur Yeni Malatyaspor (2-1),Fenerbahçe (3-3),İstikbal Mobilya Kayserispor (2-2) ve Atiker Konyaspor (3-2) maçlarında gol yiyen siyah-beyazlı ekip, Göztepe karşılaşmasını gol yemeden tamamladı.
2000. MAÇTA GALİBİYET
Lig tarihinde 2000. maçını Göztepe ile yapan Beşiktaş, tarihi karşılaşmayı galibiyetle tamamladı.
Eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki adıyla Süper Lig'de tüm sezonlarda yer alan siyah-beyazlı ekip, elde ettiği bu sonuçla galibiyet sayısını 1081'e çıkardı. 553 maçta beraberlik alan Beşiktaş, 366 karşılaşmayı ise yenilgiyle tamamladı.
Bu müsabakalarda 3255 gol atan Beşiktaş, kalesinde ise 1686 gol gördü.
BURAK YİNE ATTI
Beşiktaş'ı ikinci yarının başlamasından 27 saniye sonra 1-0 öne geçiren Burak Yılmaz, Vodafone Park'ta üst üste dördüncü kez topu filelerle buluşturdu.
Siyah-beyazlı takımın daha önce Bursaspor, Fenerbahçe, Atiker Konyaspor ve Vodafone Park'ta oynadığı maçlarda gol atan Burak, Göztepe filelerini de havalandırmayı başardı.
Beşiktaş formasıyla bu sezon 6. golünü kaydeden Burak, Süper Lig'de ise 11. defa gol sevinci yaşadı.
ADRİANO SAKATLANDI
Beşiktaş Göztepe karşısında savunmanın solunda sakatlıklardan dolayı sıkıntı yaşadı.
Caner Erkin'in yaşadığı sakatlık nedeniyle kadroda yer alamadığı siyah-beyazlı ekibin Brezilyalı sol kanat oyuncusu Adriano Correia da maçın daha 6. dakikasında sakatlandı. Sağ adalesinde sorun yaşayan Adriano saha içindeki tedavisinin ardından oyuna devam edemedi ve sahayı terk etti. Adriano'nun yerine 12. dakikada Necip Uysal, oyuna dahil oldu. Necip Uysal, Atiker Konyaspor maçında olduğu gibi sahada kaldığı süre içinde stoperde görev aldı.
Maça savunmanın göbeğinde başlayan Gary Medel ise savunmanın soluna geçti.
NECİP UYSAL GİRDİ ÇIKTI
Beşiktaş'ta maçın 12. dakikasında Adriano'nun yerine oyuna dahil olan Necip Uysal, ikinci yarıda sahada yer alamadı.
Siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Şenol Güneş, oyuna girdikten sonra özellikle yan paslarda taraftarların tepkisini çeken Necip'in yerine ikinci yarıda Jeremain Lens'i sahaya sürdü.
Beşiktaş'ta Necip'in çıkmasıyla stoperde bu sefer Dorukhan Toköz görev aldı.
Lens de orta sahanın soluna geçerken, Adem Ljajic orta sahada takımına destek vermeye çalıştı.
GÖZTEPE Göztepe 15. yenilgisini aldı
Siyah-beyazlı ekibe 1-0 mağlup olan Göztepe, ligde bu sezon 15. kez yenildi.
Süper Lig'de 8 galibiyet ve 3 beraberliği bulunan Göztepe, 27 puanda kaldı.
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