SALİH UÇAN SÜRPRİZİ!

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Rıdvan Yılmaz, Gökhan Töre ve Serdar Saatçı'nın yanı sıra herhangi bir sakatlığı olmayan Salih Uçan da Gaziantep FK maçının kadrosunda yer almadı.