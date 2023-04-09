Vodafone Park'ta saat 20.30'da başlayacak mücadeleyi Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Abdullah Bora Özkara yapacak.

Derbi zaferiyle üst üste 4. galibiyetine ulaşan siyah-beyazlı ekip, Giresunspor'u da mağlup etmesi halinde bu sezon ikinci kez 5 maçlık galibiyet serisine ulaşacak.

Ligde oynadığı son maçta Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 4-2 mağlup eden Beşiktaş, geride kalan 26 müsabakada 15 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinde sakatlanan ve sezonun geri kalanında görev yapması beklenmeyen Tayyip Talha Sanuç'tan faydalanamayacak. Tayyip'in sakatlanmasının ardından oyuna giren ve ikinci yarıda Enner Valencia'ya yaptığı faulle penaltıya sebep olup, kırmızı kart gören Welinton Souza da cezası nedeniyle Giresunspor karşısında takım arkadaşlarını yalnız bırakacak.