21' Bajic
STAT: Vodafone Park
SAAT: 20.30
YAYIN: beIN Sports
HAKEM: Atilla Karaoğlan
BEŞİKTAŞ: Mert Günok, Onur Bulut, Colley, Saiss, Masuaku, Hadziahmetovic, Salih Uçan, Redmond, Ghezzal, Cenk Tosun, Aboubakar
GİRESUNSPOR: Ferhat Kaplan, Hayrullah Bilazer, Arias, Perez, Alper Uludağ, Campuzano, Görkem Sağlam, Mejia, Kuwas, Sainz, Bajic
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Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Bitexen Giresunspor'u konuk ediyor.
Vodafone Park'ta saat 20.30'da başlayacak mücadeleyi Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Abdullah Bora Özkara yapacak.
DERBİ MORALİYLE ÇIKIYOR
Ligde oynadığı son maçta Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 4-2 mağlup eden Beşiktaş, geride kalan 26 müsabakada 15 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.
Derbi zaferiyle üst üste 4. galibiyetine ulaşan siyah-beyazlı ekip, Giresunspor'u da mağlup etmesi halinde bu sezon ikinci kez 5 maçlık galibiyet serisine ulaşacak.
Sezonun son haftalarına yaklaşılırken düşme tehlikesi yaşayan ekipler arasında yer alan Giresunspor ise oynadığı 25 maçta 5 galibiyet alabildi. Karadeniz ekibi, 9 maçta rakipleriyle berabere kalırken, 11 maçta sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
SAVUNMADA 2 EKSİK
Siyah-beyazlı ekip, mücadeleye savunma hattında iki oyuncusundan yoksun çıkacak.
Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinde sakatlanan ve sezonun geri kalanında görev yapması beklenmeyen Tayyip Talha Sanuç'tan faydalanamayacak. Tayyip'in sakatlanmasının ardından oyuna giren ve ikinci yarıda Enner Valencia'ya yaptığı faulle penaltıya sebep olup, kırmızı kart gören Welinton Souza da cezası nedeniyle Giresunspor karşısında takım arkadaşlarını yalnız bırakacak.
2 FUTBOLCU SINIRDA
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ile Amir Hadziahmetovic, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
İki futbolcu, Giresunspor karşısında kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve ligin 29. haftasındaki Trabzonspor mücadelesinde görev yapamayacak.