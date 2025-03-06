Beşiktaş Gedson Fernandes'in sözleşmesini uzattı!

Beşiktaş, Gedson Fernandes'in 2027'de sona erecek sözleşmesini 2030 yılına kadar uzatmak için her konuda anlaşma sağladı.

Siyah-beyazlılar, Portekizli futbolcunun maaşında da düzenlemeye gidecek. Gedson'un 1.7 milyon euroluk maaşı da yükseltilecek.

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Başkan Serdal Adalı, göreve gelmesinin ardından 26 yaşındaki futbolcunun kontratını uzatmak için görüşmelere başlamıştı.

Ara transferde Spartak Moskova'nın talip olduğu Gedson'a Milan'ın ilgisi sürerken, yaz döneminde de Zenit kapıyı çalmıştı.

Beşiktaş, Gedson Fernandes'in olası satışında 25-30 milyon Euro bandında gelir bekliyor.

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Gedson'un yapılan anlaşma gereği bonservisinin yarısı Benfica'da bulunuyor.

Satış halinde bonservis gelirinin yarısının gideceği Benfica ile de bu konuda tapunun tamamını almak için görüşmeler sürüyor.

Gedson Fernandes bu sezon 37 maçta 8 gol ve 1 asist kaydetti.