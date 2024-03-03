Beşiktaş - Galatasaray maçı CANLI YAYIN

2' Musrati (kk)

STAT: Tüpraş Stadı

HAKEM: Halil Umut Meler

SAAT: 19.00

YAYIN: beIN Sports 1

BEŞİKTAŞ: Mert, Onur, Necip, Colley, Masuaku, Amartey, Al Musrati, Rashica, Muçi, Cenk, Semih

YEDEKLER: Ersin, Tayyip Talha, Worrall, Umut Meraş, Demir Ege, Emrecan, Rebic, Ghezzal, Muleka, Aboubakar

TEKNİK DİREKTÖR: Fernando Santos

GALATASARAY: Muslera, Kaan, Davinson, Nelsson, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper, Mertens, Kerem, Icardi

YEDEKLER: Günay, Ali Yeşilyurt, Eyüp Aydın, Ndombele, Hamza, Efe, Berkan, Tete, Baran, Vinicius

TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk

Süper Lig'de çıktığı 27 maçta 14 galibiyet, 4 beraberlik, 9 yenilgi yaşayan Beşiktaş, 46 puan ve averajla haftaya dördüncü sırada girdi.

* 6 oyuncu ceza sınırında

Beşiktaş'ta 6 futbolcu, Galatasaray derbisi öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Siyah-beyazlılarda Necip Uysal, Jonas Svensson, Arthur Masuaku, Daniel Amartey, Semih Kılıçsoy ve Demir Ege Tıknaz, kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve Süper Lig'in 29. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda yapılacak karşılaşmada forma giyemeyecek.

* Son 6 maçında rakiplerine geçit vermedi

Beşiktaş, tüm kulvarlarda oynadığı son 6 müsabakada mağlup olmadı. Siyah-beyazlılar, ligde ve Türkiye Kupası'nda çıktığı bu karşılaşmalarda 5 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı. Portekizli teknik adam Fernando Santos yönetiminde ilk derbisine çıkacak Beşiktaş, son 4 resmi maçında ise kalesinde gol görmedi.

-GALATASARAY-

Ligde geride kalan 27 maçlık bölümde 23 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 72 puan topladı.

* Okan Buruk'un büyük maç karnesi "pekiyi"

Teknik direktör Okan Buruk, Galatasaray'ın başında büyük maçlardaki başarılı performansıyla dikkati çekiyor. Tecrübeli teknik adam, sarı-kırmızılı ekibin başında Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor ile 10 müsabakaya çıktı. Buruk, bu karşılaşmalarda 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı.

Okan Buruk yönetimindeki "Cimbom", Beşiktaş derbilerinde 2 galibiyet ve 1 yenilgi gördü. İç sahadaki 2 derbiyi 2-1'lik skorla kazanan Buruk'un öğrencileri, Dolmabahçe'den ise 3-1'lin yenilgiyle ayrıldı.

* Icardi, Beşiktaş'ı boş geçmiyor

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Beşiktaş'a karşı çıktığı tüm maçlarda gol sevinci yaşadı. Sarı-kırmızılı takımın geçen sezonki şampiyonluğunda en büyük pay sahibi oyunculardan olan Icardi, özellikle şampiyonluk yaşamış takımlarla yapılan maçlardaki golcü kimliğiyle dikkati çekti.