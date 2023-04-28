Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesi öne çıkan isimler, dikkat çeken istatistikler...

Türk futbolunun iki devi Beşiktaş ile Galatasaray, şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren kritik maçta Vodafone Park'ta kozlarını paylaşacak. 30 Nisan Pazar günü oynanacak dev derbi için geri sayıma geçilirken, Habertürk olarak iki takımın öne çıkan futbolcularını karşılaştırdık. İşte Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesi dikkat çeken rakamlar ve istatistikler...

Giriş: 28.04.2023 - 09:37 | Güncelleme: ABONE OL

  • Spor Toto Süper Lig'de sezonun en kritik derbilerinden biri Beşiktaş ile Galatasaray arasında 30 Nisan Pazar günü oynanacak. 

  • Belki de şampiyonluk yarışının kaderini belirleyecek dev maç öncesi 62 puanla 3. sırada yer alan Beşiktaş, zorlu mücadeleden galibiyetle ayrılıp 70 puanlı lider Galatasaray'la arasındaki puan farkını 5'e düşürmek istiyor. 

  • Beşiktaş'ı 2014-2015 sezonundan bu yana deplasmanda mağlup edemeyen Galatasaray ise derbiyi kazanıp, hem bu seriyi bitirmek hem de şampiyonluk yarışında avantajını sürdürmeyi hedefliyor.

  • Dev maça kısa süre kala Habertürk olarak iki takımın öne çıkan futbolcularını karşılaştırdık. İşte Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesi dikkat çeken istatistikler ve hoca, oyuncu karşılaştırmaları...

  • ŞENOL GÜNEŞ-OKAN BURUK

    Şenol Güneş: 

    Beşiktaş'taki ikinci döneminde şu ana kadar 21 resmi maça çıkan Şenol Güneş, 14 galibiyet, 3 mağlubiyet, 4 de beraberlik aldı. Şenol Güneş'li Beşiktaş, maç başına 2.19 puan ve maç başına 2.14 gol ortalaması yakaladı. Siyah-beyazlılar, deneyimli teknik adam yönetimindeki 21 maçın 7'sini gol yemeden tamamladı.

    Okan Buruk:

    Galatasaray'ın başında ilk derbi galibiyetini Beşiktaş karşısında alan ve bu sezon sarı-kırmızılı takımla galibiyet serisi rekoru kıran Okan Buruk, pazar günkü kritik randevudan da üç puanla ayrılmak istiyor. Galatasaray'ın başında 33 resmi maça çıkan başarılı teknik adam, bu karşılaşmalarda 25 galibiyet, 4 beraberlik, 4 de mağlubiyet yaşadı. Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, maç başına 2.39 puan ve maç başına 2.36 gol ortalaması yakaladı. Sarı-kırmızılılar, Buruk'la çıktığı 33 maçın 14'ünde kalesinde gol görmedi.

  • MERT GÜNOK-MUSLERA

    Mert Günok:

    Beşiktaş'ın 34 yaşındaki kalecisi Mert Günok, son haftalarda sergilediği başarılı performansla yeniden A Milli Takım'a yükseldi. Bu sezon 18 maçta görev yapan tecrübeli eldiven, kalesinde 14 gol gördü. Maç başına 2.44 kurtarış yapan Mert, 7 mücadelede ise kalesini gole kapatmayı başardı. 

    Muslera:

    Galatasaray'ın emektar kaptanı Muslera'ya derbide yine önemli görev düşecek. 36 yaşındaki file bekçisi, bu sezon forma giydiği 27 lig maçında 12 kez kalesini gole kapattı. Muslera maç başına 2.48 kurtarış yapıyor.

  • SAISS-NELSSON:

    Saiss:

    Beşiktaş'ın tecrübeli stoperi Saiss, derbide Icardi'yi dudurmaya çalışacak. Bu sezon Süper Lig'de 22 kez forma giyen Faslı yıldız, maç başına 1.09 top çalma istatistiği yakalarken, maç başına girdiği ikili mücadelelerin de yüzde 58.3'ünü kazanmayı başardı. 

    Nelsson:

    Galatasaray'ın savunmadaki bel kemiği Victor Nelsson, bu sezon ligde 27 maçta forma giyerken, sarı-kırmızılılar bu karşılaşmaların 12'sini kalesinde gol görmeden tamamladı. Danimarkalı stoper, maç başına 0.78 top çalarken, %54.1 ikili mücadele kazanma oranıyla da dikkat çekiyor.

  • GEDSON FERNANDES-TORREIRA

    Gedson Fernandes:

    Beşiktaş'ın orta sahadaki dinamosu Gedson Fernandes, Galatasaray derbisinde yine kilit rol üstlenecek. Hücuma vereceği katkının yanı sıra savunmaya da destek olması gereken Portekizli futbolcunun üzerindeki yük derbide iki katına çıkacak. Bu sezon 28 lig maçında görev yapan 24 yaşındaki yıldızın 4 asisti bulunuyor. Gedson ayrıca maç başına yakaladığı %83.9'luk isabetli pas oranıyla dikkat çekiyor. 

    Torreira:

    Galatasaray'da sergilediği performansla takımına önemli katkıda bulunan Lucas Torreira, Beşiktaş derbisinde yine orta sahanın yükünü çekecek. Bu sezon 25 lig maçında görev yapan Uruguaylı orta saha, maç başına 2.32 top çalma, 0.84 kilit pas ve yüzde 61.3 ikili mücadele kazanma istatistiği yakaladı.

  • SALİH UÇAN-SERGIO OLIVEIRA

    Salih Uçan:

    Şenol Güneş'in göreve gelmesinin ardından özellikle son haftalarda büyük bir çıkış yakalayan Salih Uçan, Beşiktaş'ın orta sahasında atakları yönlendiren isim olacak. Bu sezon 25 lig maçında forma giyen milli oyuncu, 3 gol, 6 asistlik performans sergiledi. Salih bu karşılaşmalarda maç başına yüzde 81.3 isabetli pas oranıyla oynadı.

    OLIVEIRA:

    Son oynanan Karagümrük maçında penaltıdan fileleri havalandıran Sergio Oliveira, Beşiktaş derbisinde Galatasaray'ın orta sahadaki en büyük silahlarından biri olacak. Portekizli yıldız, sarı-kırmızılı formayla bu sezon 27 Süper Lig maçında 3 gol, 4 asistlik performans sergiledi. Maç başına %82.2 isabetli pas oranıyla oynayan Oliveira, maç başına 1.89 kilit pas istatistiğiyle de hücumda etkili bir performans sergiledi.

  • REDMOND-MERTENS

    Redmond:

    Beşiktaş'ın formda yıldızı Redmond, son 5 maçta sergilediği 4 gol, 3 asistlik performansıyla derbi öncesi siyah-beyazlılara güven veriyor. İngiliz futbolcu bu sezon 22 maçta görev yaparken, maç başına 5 net pozisyon üretti. Redmond'ın toplamda ise 5 gol, 5 asisti bulunuyor. 

    Mertens:

    Galatasaray'da son haftaların formda ismi Mertens, Beşiktaş derbisinde kilit rol oynayacak. Belçikalı futbolcu 24 lig maçında 6 gol, 3 asist üretirken, maç başına 6 net pozisyona girdi. Mertens'in maç başına kilit pas oranı ise 1.75...

  • CENK TOSUN-KEREM AKTÜRKOĞLU

    Cenk:

    Şenol Güneş göreve geldikten sonra inanılmaz bir form grafiği yakalayan Tosun Paşa, derbide Aboubakar'la birlikte Beşiktaş'ın en büyük gol umudu olacak. Bu sezon 27 lig maçında görev yapan tecrübeli forvet, 12 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Cenk, takımı adına maç başına 3 net gol pozisyonu yakalıyor. 

    Kerem: 

    Son iki sezondur Galatasaray'ı sırtlayan isimlerin başında gelen Kerem Aktürkoğlu, derbide de Okan Buruk'un önemli kozlarından biri olacak. Bu sezon 28 lig maçında 9 gol, 5 asist kaydeden 24 yaşındaki kanat oyuncusu, maç başına 1.93 kilit pas ve maç başına 9 net gol pozisyonu ile öne çıkıyor.

  • ABOUBAKAR-ICARDI

    Aboubakar:

    Beşiktaş'a ara transfer döneminde gelen Aboubakar, son haftalarda attığı gollerle siyah-beyazlıları taşıyan isimlerin başında geliyor. Bu sezon 11 maçta 7 gol atan Kamerunlu yıldız, maç başına 2.1 isabetli şut oranı yakaladı. Tecrübeli forvet ayrıca, girdiği pozisyonların %30'unu da gole çevirmeyi başardı. 

    Icardi:

    Galatasaray'ın liderlik koltuğunda oturmasında büyük pay sahibi olan Mauro Icardi, sezonun ilk yarısında 2 gol attığı Beşiktaş'ı bu kez Vodafone Park'ta yıkmak istiyor. Bu sezon 18 lig maçında 13 gol, 7 asistlik performans sergileyen 29 yaşındaki forvet, rakip kalelere maç başına 3.1 isabetli şut çekerken, net pozisyonları gole çevirmede ise %23'lük oran yakaladı.

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.