ŞENOL GÜNEŞ-OKAN BURUK
Şenol Güneş:
Beşiktaş'taki ikinci döneminde şu ana kadar 21 resmi maça çıkan Şenol Güneş, 14 galibiyet, 3 mağlubiyet, 4 de beraberlik aldı. Şenol Güneş'li Beşiktaş, maç başına 2.19 puan ve maç başına 2.14 gol ortalaması yakaladı. Siyah-beyazlılar, deneyimli teknik adam yönetimindeki 21 maçın 7'sini gol yemeden tamamladı.
Okan Buruk:
Galatasaray'ın başında ilk derbi galibiyetini Beşiktaş karşısında alan ve bu sezon sarı-kırmızılı takımla galibiyet serisi rekoru kıran Okan Buruk, pazar günkü kritik randevudan da üç puanla ayrılmak istiyor. Galatasaray'ın başında 33 resmi maça çıkan başarılı teknik adam, bu karşılaşmalarda 25 galibiyet, 4 beraberlik, 4 de mağlubiyet yaşadı. Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, maç başına 2.39 puan ve maç başına 2.36 gol ortalaması yakaladı. Sarı-kırmızılılar, Buruk'la çıktığı 33 maçın 14'ünde kalesinde gol görmedi.