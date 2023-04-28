GEDSON FERNANDES-TORREIRA

Gedson Fernandes:

Beşiktaş'ın orta sahadaki dinamosu Gedson Fernandes, Galatasaray derbisinde yine kilit rol üstlenecek. Hücuma vereceği katkının yanı sıra savunmaya da destek olması gereken Portekizli futbolcunun üzerindeki yük derbide iki katına çıkacak. Bu sezon 28 lig maçında görev yapan 24 yaşındaki yıldızın 4 asisti bulunuyor. Gedson ayrıca maç başına yakaladığı %83.9'luk isabetli pas oranıyla dikkat çekiyor.

Torreira:

Galatasaray'da sergilediği performansla takımına önemli katkıda bulunan Lucas Torreira, Beşiktaş derbisinde yine orta sahanın yükünü çekecek. Bu sezon 25 lig maçında görev yapan Uruguaylı orta saha, maç başına 2.32 top çalma, 0.84 kilit pas ve yüzde 61.3 ikili mücadele kazanma istatistiği yakaladı.