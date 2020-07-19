Beşiktaş Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, hayatını kaybeden Fenerbahçeli taraftarların Vodafone Park' deplasman tribününe konulan fotoğrafları yer alırken "Rekabet bitmez, dostluk baki kalır." ifadesi kullanıldı.

Fenerbahçe Kulübünün sosyal medya hesabından bu paylaşıma, "Rekabet bitmez, dostluk baki kalır. Teşekkürler Beşiktaş." yanıtı verildi.

Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe karşılaşması, saat 21.00'de başlayacak.