Beşiktaş Fenerbahçe maçı için geri sayım başlamış durumda. Süper Lig 2021-2022 sezonu 34. hafta maçına sahne olacak zorlu mücadele öcnesi merak edilen bilgileri bir araya getirdik. İşte ayrıntılar...

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş Fenerbahçe derbisi 8 Mayıs Pazar günü oynanacak.

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE BİLET FİYATLARI

Kategori: 490TL

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Kategori: 200TL

Kategori: 175TL

VIP 100: 1.500TL

VIP 101-126: 1.250TL

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş; Ersin, Welinton, Serdar, Montero, Rosier, Atiba, Emirhan, Rıdvan, Ghezzal, Larin, Batshuayi

Fenerbahçe; Altay, Osayi, Serdar Aziz, Szalai, Ferdi Kadıoğlu, Gustavo, İrfan Can, Mert Hakan, Zajc, Rossi, Serdar Dursun