        Beşiktaş-Fenerbahçe derbileri "hırçın" geçiyor - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş-Fenerbahçe derbileri "hırçın" geçiyor

        Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 2 Kasım Pazar günü karşılaşacak Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında son dönemde yapılan derbilerde sarı ve kırmızı kartların çokluğu dikkati çekiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 15:04 Güncelleme: 31.10.2025 - 15:04
        Beşiktaş-Fenerbahçe derbileri "hırçın" geçiyor
        Trendyol Süper Lig'in 11. hafasında Beşiktaş ve Fenerbahçe arasında geçen son derbi maçlarında sarı ve kırmızı kartlar dikkat çekti.

        İki takım arasında oynanan son 32 müsabakada hakemler, toplam 20 kırmızı ve 193 sarı kart gösterdi.

        BEŞİKTAŞ DAHA "HIRÇIN"

        Rekabetteki son 32 derbide Beşiktaş, Fenerbahçe'ye göre daha "hırçın" bir görüntü ortaya koydu.

        Siyah-beyazlı futbolculara, bu maçlarda 14 kırmızı ve 100 sarı olmak üzere toplam 114 kart gösterildi.

        İki takım arasında geçen sene oynanan son derbide Beşiktaş 4, Fenerbahçe ise 3 sarı kart görmüştü. Geçen sezon ligin ilk yarısında oynanan maçta ise Beşiktaş, 1 kırmızı kart görürken Fenerbahçe, 1 kez sarı kartla cezalandırıldı.

        FENERBAHÇE'YE 6 KIRMIZI,93 SARI KART

        Fenerbahçe, Beşiktaş ile yaptığı son 32 derbide 99 kez kart gördü.

        Sarı-lacivertli futbolculara, söz konusu maçlarda 6 kırmızı, 93 de sarı kart çıktı.

        Fenerbahçe, rakibi karşısında oynadığı son 10 lig maçında kırmızı kart görmedi.

        Sarı-lacivertlilerin siyah-beyazlılar karşısında müsabakayı 10 kişi tamamladığı son karşılaşma, 2019-2020 sezonunun ikinci yarısında oynandı.

        Pandemi sebebiyle liglere ara verilirken iki takım, 19 Temmuz 2020'de Beşiktaş'ın sahasında karşılaşmış, maçın 25. dakikasında Fenerbahçe'nin forvet oyuncusu Vedat Muriqi direkt kırmızı kartla oyun dışı kalmıştı.

        SON 10 DERBİDE 66 KART ÇIKTI

        İki takım arasında yapılan son 10 müsabakada futbolcular, 4 kırmızı ve 62 sarı kartla cezalandırıldı.

        Süper Lig 2020-2021 sezonunda iki takım arasındaki ilk derbide Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe'yi 4-3 yenerken hakem Tugay Kaan Numanoğlu, 1 kez kırmızı, 8 kez ise sarı kartına başvurdu.

        Aynı sezonda Vodafone Park'ta oynanan derbide ise ekipler 1-1 berabere kalırken, hakem Halil Umut Meler 7 kez sarı kart gösterdi.

        2021-2022 sezonunun ilk yarısında rakiplerin 2-2 berabere kaldığı müsabakada hakem Fırat Aydınus, 7 kez sarı kartına başvurdu. Ekiplerin söz konusu sezonun ikinci yarısındaki maçı ise 1-1 berabere sonuçlanırken hakem Arda Kardeşler, 9 kez sarı kart uygulamasına gitti.

        2022-2023 sezonunun ilk yarısında oynanan müsabakada rakipler, ikişer kez sarı kart gördü. Aynı sezonun rövanş maçı ise uzun süre unutulmayacak bir karşılaşmaya sahne oldu.

        Söz konusu derbide Fenerbahçe 1-0 öne geçtikten sonra Beşiktaş 10 kişi kaldı ve Fenerbahçe penaltı kazandı.

        Sarı-lacivertliler penaltıdan yararlanamazken siyah-beyazlılar, 10 kişi geriden gelerek deplasmanda rakibini 4-2 mağlup etti. Bahse konu karşılaşmada Beşiktaş'a 1 kırmızı kartın yanı sıra her iki ekibe de 3'er sarı kart gösterildi.

        2023-2024 sezonunda ligin ilk yarısında Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanan müsabakada siyah-beyazlılara 5, Fenerbahçe'ye ise 4 sarı kart çıktı.

        Ligin ikinci yarısındaki maçı Beşiktaş, 10 kişiyle tamamlarken futbolcuları 3 de sarı kart gördü. Fenerbahçe'de ise tek sarı kart Bright-Osayi Samuel'e çıktı.

        Geçen sezon ise ilk yarıda Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanan ve siyah-beyazlıların 1-0 kazandığı karşılaşmayı Beşiktaş, 10 kişi tamamlarken Fenerbahçe bir sarı kart gördü.

        İki takım arasında oynanan son derbide ise Kadıköy'de Beşiktaş yine 1-0 galip gelirken sarı-lacivertliler 3, siyah-beyazlılar 4 sarı kartla cezalandırıldı.

        Son 10 derbide sarı-lacivertli takım maçları 11 kişiyle tamamlarken, çıkan 4 kırmızı kartı da Beşiktaşlı oyuncular gördü.

        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
