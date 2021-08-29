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Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı yazar yorumları

Beşiktaş, Süper Lig'in 3. haftasında Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti. Maçı 10 kişi tamamlayan Kartal'da yeni transferlere övgü yağdı. Spor yazarları, Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçını yorumladı

29.08.2021 - 10:40 | Güncelleme: FUTBOL

  • GÜNTEKİN ONAY

    Beşiktaş henüz gol yemedi ve hücumda problem çözecek çok sayıda oyuncusu var. Dünkü maçın ilk yarısı siyah beyazlıların gücü konusunda net fikirler verdi. Merakla ve heyecanla beklenen iki yeni transfer de kalitelerini sahaya yansıttılar. Batshuayi çok hareketli, çabuk ve fırsatçı. Alex ise ligimizin üstünde bir kaliteye sahip. Brezilyalı yıldız dünkü gibi daha çok gol izletir bizlere.

  • AHMET ÇAKAR

    İlk yarı bittiğinde çok güzel şeyler düşündüğümüz Beşiktaş'ın, hatta ilk yarıda 3-4 farkı bulabileceğini gördüğümüz Beşiktaş'ın, tüm dengesi ikinci yarıda Salih Uçan'ın sorumsuz bir davranışı ile altüst oldu. Önce şunu belirteyim ki Beşiktaş transfer komitesi ve Sergen Yalçın çok doğru seçimler yapmış. Batshuayi ve Alex Teixeira çok iyi oyuncular. Mesela kapanan, oyunu geriden kuran Karagümrük'e Teixeira öyle bir gol attı ki kaleci kımıldayamadı bile. Bunun adı kalitedir. Her ne kadar Alex'e asisti Kerim Frei yapmış olsa da vuruş tekniği ve zamanlaması mükemmel.

  • Batshuayi çok hareketli bir oyuncu. Dripling yapıyor, adam geçiyor, şut çekiyor ve defansı sürekli önüne, arkasına kat edip tüm dengeyi bozuyor. Biraz şansı olsa hat-trick yapardı. Mesela Beşiktaş 10 kişi kaldıktan sonra da her ne kadar oyun kontrolü Karagümrük'te kalsa da ikinci yarı mutlak iki golü kaçıran yine Beşiktaş. Vida ve Batshuayi'nin kaçırdıkları yüzde yüzlük goller. Onlardan biri gol olsa zaten Beşiktaş rahatlayacaktı. Sonuçta Beşiktaş, 10 kişi kaldıktan sonra zorlandı ama çok önemli bir üç puan aldı. Bu Karagümrük'ten her takımın üç puan alması kolay değil.

     

  • ERMAN TOROĞLU

    Karagümrük klasik arkada top yaparak çıkacaklar, rakibi üzerine çekip defansını eksik yakalayıp neticeye gitmek isteyecek… Fena da başlamadılar. 1 gol yediler, asisti yapan Karagümrüklü oyuncuydu, golü atan Beşiktaşlı. Aslında 90 dakika çok iyi futbol var mı, yok. Heyecanı yüksek bir maçtı ama kalite yoktu. Maalesef Türkiye'de futbol bundan sonra böyle. Maçı Beşiktaş kazandı. Uzun süre 10 kişi oynadılar. Aslında 10 kişi kalan Beşiktaş, defansa ağırlık verince Karagümrük'ün oyun planı bozuldu. Çünkü onlar 11'e 11 oynarken, belli standartta oynuyordu. Beşiktaş eksilince Karagümrük bozuldu. Bu iş böyledir.

  • UĞUR MELEKE

    Dün Beşiktaş’ta oynanan eğlenceli maçı iki ayrı perde olarak değerlendirmek lazım. 11’e 11 oynanan 48 dakikalık bölümde Beşiktaş’ın eylül ortasında başlayacak Devler Ligi macerası için umut veren yüksek bir vitesi vardı doğrusu. İlginçtir, dün bu maçtan 2 saat önce Tuchel de Sergen Yalçın’la benzer bir pozisyona düşmüş, doğru oyuncu değişiklikleriyle Liverpool’u etkisizleştirmişti. Yalçın da kırmızı kart sonrası ivedilikle Necip’i sokup sayısal dengeyi sağladı orta sahada. Son bölümde sol bekte Necip’le, stoperde Mehmet’le maçı bitirmek zorunda kalmasına rağmen Sergen Yalçın’ın da 10’a 11 performansı iki saat önceki Tuchel’i aratmadı doğrusu.

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