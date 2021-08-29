BİLAL MEŞE

Beşiktaş’ın iki yenisi Alex Teixeira ve Batshuayi, nokta atışı transferdir. İlk 11’de sahaya çıkmaları büyük fırsattı kuşkusuz... Teixeira, orta sahada çok etkili, çabuk, teknik ve attığı mükemmel golle kalitesini ortaya koydu. Öyle tesadüf bir gol değil, bilerek, görerek. Batshuayi mi? Müthiş, ligi sallayacağı kesin, ilk yarıda fırsatlar yakaladı atamadı, ama mücadelesi inanılmaz. İki ayağını da kullanıyor, en büyük özelliği ise çok çabuk ve teknik, buldu mu, her yerden vuruyor, bir topu da direkten döndü. Valla, bu ikiliyi bulana, alana helal olsun... Haa ne kadar para alacaklar, beni hiç ırgalamıyor, önemli olan son şampiyona yapacakları katkı. Kaldı ki Devler Lig’inde Kartal ülkemizi temsil edecek, o kulvarda bu ikilinin güzel işler yapacağına inanıyorum.