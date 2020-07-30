Gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ön eleme turundan katılma hakkı elde eden Beşiktaş, transferdeki ilk hamlesini de yaptı. Siyah-beyazlılar, Alanyaspor'la olan sözleşmesi sona eren Fabrice N'Sakala ile anlaşma sağladı.

Bonservisi elinde olan 30 yaşındaki futbolcuyla 2 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi. N'Sakala, Beşiktaş'tan yılda 800 bin Euro yıllık ücret kazanacak.