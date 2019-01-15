Stoper ve forvete yaptığı transferlerin ardından diğer mevkiler için arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta hareketli saatler yaşanıyor. beIN Sports'un haberine göre Siyah-Beyazlılar, Evkur Yeni Malatyaspor'un kalecisi Ertaç Özbir için kulübüyle temasa geçti.

Kartal'ın bu transfer için Tolga Zengin'i takasta kullanmak istediği belirtilirken Doğu ekibinin bu öneriye ilk görüşmede sıcak bakmadığı kaydedildi. Ertaç'ın ise Beşiktaş'ın teklifini olumlu karşıladığı ve Siyah-Beyazlı takıma gitmek istediğini yönetime ilettiği bildirildi.