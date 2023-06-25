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Beşiktaş, Emrecan Bulut transferinde anlaşma sağladı!

Beşiktaş, Galatasaray'ın da kadrosuna katmak istediği Emrecan Bulut transferinde anlaşma sağladı! Somaspor'da forma giyen 21 yaşındaki oyuncu geçen sezon 16 gol kaydetmişti.

Giriş: 25.06.2023 - 17:08 | Güncelleme: ABONE OL
Beşiktaş, Emrecan Bulut transferinde anlaşma sağladı! Emrecan Bulut kimdir? Emrecan Bulut'un kariyeri
HABERTURK.COM

Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, yaz döneminin ilk hamlesini yapmaya hazırlanıyor.

Sports Digitale'nin haberine göre; Beşiktaş, 21 yaşındaki sol kanat oyuncusu Emrecan Bulut'un transferi için kulübü Somaspor ile anlaşma sağladı.

Galatasaray'ın da ilgilendiği Emrecan geçtiğimiz sezon Somaspor formasıyla 16 gole imza atmıştı.

EMRECAN BULUT KİMDİR?

26 Kasım 2002'de Ardahan'da doğan Emrecan Bulut, 2015 yılında Yunus Emre Belediyespor'da amatör olarak futbola başladı.

Yunus Emre Belediyespor'da 6 sene top koşturan Emrecan, 2021 yılında Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Karaköy Spor Futbol Kulübü'nün yolunu tuttu.

Geçtiğimiz sezon başında Karaköy Spor Futbol Kulübü'nden Somaspor'a transfer olan Emrecan, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.

Somaspor'daki ilk yılında ligde 15 gole imza atan kanat oyuncusu, Somaspor'un profesyonel liglerde bir sezonda en çok gol atan oyuncusu unvanını ele geçirdi.

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