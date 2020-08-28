Transfer çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş, kadrosunu önemli bir isimle güçlendirmeye hazırlanıyor.

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio’nun haberine göre; Roma sağ beki Davide Santon’un yeni adresi büyük ihtimalle İstanbul olacak.

Roma’nın 29 yaşındaki oyuncuyu yeni sezonun kadrosunda düşünmediği, Beşiktaş’ın da transferde önemli mesafe aldığı kaydedildi.