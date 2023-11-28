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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş-Club Brugge maçında Sloven hakem David Smajc düdük çalacak - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş-Club Brugge maçında Sloven hakem David Smajc düdük çalacak

        Beşiktaş ile Club Brugge arasında oynanacak UEFA Konferans Ligi maçını Sloven hakem David Smajc yönetecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 13:29 Güncelleme: 28.11.2023 - 13:29
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        Beşiktaş'a Sloven hakem
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        Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 5. haftasında 30 Kasım Perşembe günü Belçika temsilcisi Club Brugge ile yapacağı maçta Sloven hakem David Smajc görev alacak.

        UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Tüpraş Stadı'nda oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak maçta David Smajc'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden David Gabrovec ile Tomaz Cerne yapacak.

        Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Sloven Dejan Balazic olacak.

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