Beşiktaş-Club Brugge maçında Sloven hakem David Smajc düdük çalacak
Beşiktaş ile Club Brugge arasında oynanacak UEFA Konferans Ligi maçını Sloven hakem David Smajc yönetecek.
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 5. haftasında 30 Kasım Perşembe günü Belçika temsilcisi Club Brugge ile yapacağı maçta Sloven hakem David Smajc görev alacak.
UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Tüpraş Stadı'nda oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak maçta David Smajc'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden David Gabrovec ile Tomaz Cerne yapacak.
Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Sloven Dejan Balazic olacak.