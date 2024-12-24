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        Haberler Bilgi Spor BEŞİKTAŞ BAŞKANLIK SEÇİMİ TARİHİ || Beşiktaş başkanlık seçimi ne zaman yapılacak, BJK Başkanı ne zaman belli olacak? Beşiktaş Başkan adayları kimler, belli oldu mu?

        Beşiktaş başkanlık seçimi ne zaman? Beşiktaş Başkan adayları kimler?

        2023 yılında düzenlenen seçimlerde başkanlığa seçilen Hasan Arat, görev süresini tamamlayamadı. Siyah-beyazlı takımın Süper Lig'de üst üste yaşadığı mağlubiyetlerin ardından eleştirilerin hedefi haline gelen Arat, 27 Kasım'da Beşiktaş Futbol AŞ başkanlığı ve üyeliğinden istifa etti. Bu gelişme sonrası Beşiktaş olağanüstü seçimli kongre kararı alındı. Beşiktaş'ta seçim hazırlıkları devam ederken başkanlık görevini Hüseyin Yücel sürdürüyor. Peki, 2024 Beşiktaş başkanlık seçimi ne zaman, başkan adayları kimler? İşte, Beşiktaş başkanlık seçim tarihi ve adaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.12.2024 - 12:45 Güncelleme: 24.12.2024 - 12:45
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        • 1

          Beşiktaş Olağanüstü Seçimli Genel Kurul tarihi ile ilgili araştırmalar Aralık sonu yaklaşırken hız kazandı. Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, 27 Kasım'da Futbol A.Ş.'deki yönetim kurulu başkanlığı görevinden istifa etti. Arat'ın yerine Hüseyin Yücel başkanlık görevine getirildi. Yücel, siyah-beyazlı kulüpte olağanüstü genel kurul kararı alındığını açıkladı. Beşiktaş'ın temiz bir sayfaya ihtiyacı olduğunu aktaran Yücel olağanüstü genel kurulda aday olduğunu duyurdu. Peki, Beşiktaş başkanlık seçimi ne zaman? Beşiktaş başkan adayları kimler, belli oldu mu? İşte, 2024 Beşiktaş başkanlık seçimi tarihi ve konu hakkında ayrıntılı bilgiler.

        • 2

          BEŞİKTAŞ BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?

          Hasan Arat’ın istifasının ardından Beşiktaş’ta başkanlık seçim tarihi belli oldu.

          Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 29 Aralık Pazar günü Sinan Erdem Spor Salonu’nda yapılacak. Oy verme işlemleri saat 17.00’ye kadar sürecek.

        • 3

          Beşiktaş Jimnastik Kulübü tarafından yapılan açıklamada konu ile ilgili olarak şu ifadelere yer verildi:

          ''Kulübümüzün Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nın 22 Aralık 2024 Pazar günü saat 10.00’da Zuhuratbaba Mahallesi, Ataköy Bulvarı, No:14 Bakırköy-İstanbul adresinde bulunan Sinan Erdem Spor Salonu’nda aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere yapılacağı ilan edilmişti.

          Çoğunluk sağlanamadığından ikinci ve son toplantı çoğunluğa bakılmaksızın 29 Aralık 2024 Pazar günü saat 10.00’dan itibaren aynı gündemle aynı yerde yapılacaktır.''

        • 4

          BEŞİKTAŞ BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

          Beşiktaş Kulübü Başkanı Hüseyin Yücel, olağanüstü genel kurulda aday olduğunu açıkladı. Eski yöneticilerden Serdal Adalı da başkan adayı olduğunu duyurdu.

          Buna göre Beşiktaş’ta Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı seçimlere iki aday olarak katılacak.

        • 5

          BEŞİKTAŞ’TA BAŞKANLIK YAPAN İSİMLER

          Süleyman Seba, 1984-2000 yılları arasında aralıksız başkanlık yaparak siyah-beyazlı kulübün tarihinde en uzun süre bu görevde kalan isim olarak tarihe geçti. İşte, Beşiktaş’ta başkanlık yapan isimler;

          1984-2000: Süleyman Seba

          2000-2004: Serdar Bilgili

          2004-2012: Yıldırım Demirören

          2012-2019: Fikret Orman

          2019-2023: Ahmet Nur Çebi

          2023: Hasan Arat

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