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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş Başkanı Hasan Arat: İki oyuncu alma planımız var - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş Başkanı Hasan Arat: İki oyuncu alma planımız var

        Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile yaptığı görüşmenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Takımın son durumu, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un geleceği ve transfer çalışmaları hakkında bilgi veren Arat, dikkat çeken ifadeler kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.11.2024 - 15:02 Güncelleme: 13.11.2024 - 15:02
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        "İki oyuncu alma planımız var"
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        Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile yaptığı toplantının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

        "KİMSE DEĞİŞİKLİK BEKLEMESİN!"

        Takımın ligdeki durumunu değerlendiren Arat, "Hedeflerimiz var, Beşiktaş camiası kırgın ve üzgün. Bu takım yeni kurulmuş bir takım, takımlarının arkasında olsunlar. Avrupa'da ciddi bir şansımız var, lig daha bitmemiş durumda. Geçen seneyle kıyaslamasınlar, bu takım aynı takım değil. Derbide yaşanan travmalar psikolojik travmalara neden oldu. Bu takım bunu düzeltebilecek bir takım. Lige iyi başladık, Süper Kupa'yı aldık... Bunun böyle devam etmeyeceğini bir sporcu olarak söyleyebiliyorsunuz. Bu sıkıntılı dönemin geçeceğine inanıyorum. Kimse bir değişiklik falan beklemesin, takıma ve hocaya inanıyorum. Öyle günlük kararlar alacak bir yönetim değiliz. Geçen sene bu tecrübeyi yaşadık. Çok zor bir transfer dönemi geçirdik. Herkes eksiklerimizi soruyor. 30'un üzerinde oyuncunun gitmesi ciddi bir süreçti. Biz taraftarımıza karşı çok dürüst ve şeffafız. Bu böyle kısa bir maraton değil, hep birlikte bütünleşmiş şekilde yolumuza devam edelim." dedi.

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        "ADİL YÖNETİM OLSA PUAN DURUMU NASIL OLURDU?"

        "Adil bir yönetim olsa puan durumu nasıl olurdu?" sorusunu yanıtlayan Arat,"Ben içeride başka, dışarıda başka konuşmam. Beşiktaş'ta öyle bir yönetici profili olmaz. Biz serzenişlerimizi olay olduğunda dile getirdik. Derbide bir kırılma oldu. Malmö idarecileri bize 'Derbide neler oldu?' diye sordu. İzlanda maçlarındaki VAR kararları 1-2 dakika sürüyor, burada niye böyle? Derbi kırılma maçıdır, Kasımpaşa maçındaki Rafa'ya yapılan müdahale kırılmadır. Malmö maçında Rafa'ya dokunabiliyorlar mıydı koşarken? Beşiktaş kötü oynadığında puan kaybediyorsa biz mazeret üretmeyiz ancak hakkı yeniyorsa Beşiktaş çıkar hakkını arar, biz bugün o noktadayız. Sayın başkanın önemli önlemler alacağına inanıyorum." dedi.

        "İKİ OYUNCU GÖNDERİP İKİ OYUNCU ALACAĞIZ"

        Hasan Arat, "Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kadro olarak gerisinde misiniz?" sorusuna ise, "Başka takımların kadroları hakkında konuşmam doğru olmaz. Bizim elimizdeki yabancı oyuncuları elimizden çıkartmamız çok zor oldu. Devre arasında iki oyuncu gönderip iki oyuncu alma planımız var. Biz kadromuza güveniyoruz ama eksiklerimizi de biliyoruz. Derbi maçında bir kırılma yaşandı, bu kırılmanın tamir edilebileceğini düşünüyorum. Dışarıdan kimse 'camiada bir boşluk var' diye hevese kapılmasın." şeklinde yanıt verdi.

        "AVRUPA'DA NİYE BÖYLE OLMUYOR?"

        Hakem hataları hakkında da konuşan Arat, "Toplum, Avrupa'daki maçları seyrediyor. Orada böyle şeyler oluyor mu? VAR'a itiraz oluyor mu, hakeme itiraz oluyor mu? Bizim Avrupa'daki maçlarımızda sorun oluyor mu? Olmuyor. Burada bir sorun var, buraya bir daha yönetici bulamazsınız. Sosyolojik kaosa gider iş. Beşiktaş çıkar iyiyse kazanır, kötüyse kaybeder. Bu tip mevkilerde görev yaparken umutsuzluğa kapılmamak lazım. Bizim için bir şey bitmiş değil. Beşiktaş yoluna devam edecektir. Kimse bizden ortalığa çıkıp bağırmamızı beklemesin. Beşiktaş taraftarı adaletli olduğu anda her türlü dürüstlüğün simgesi olacaktır. Bu ziyaret, Türk futbol adına anlamlı olmuştur." ifadelerini kullandı.

        Son olarak hakem Arda Kardeşler'in geleceği hakkındaki soruyu yanıtlayan Arat, "İçeride konuştuklarımızı dışarıda söylemem doğru olmaz. Sayın başkan gerekli açıklamayı yapacaktır." dedi.

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