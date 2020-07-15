"AMATÖR BRANŞLARDA KÜÇÜLECEĞİZ"

"Rakiplerimiz amatör branşlarda önemli paralar harcayabilirler ama biz bunu yapmayacağız. Eğer bunu yaparsak, kulüplerimiz yok olacak. Federasyondan gelen para ve sponsorluklar, amatörlerle bütçeyi oluşturacak. Eğer çok iddialı olmak isteyen şube varsa, yönetim olarak da en fazla biz de 1 milyon koyarız ve çıkıp oynarlar."