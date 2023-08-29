Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den flaş sözler! İstifa, transfer, TFF, MHK, Galatasaray...

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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş Stadyumu'nda düzenlediği basın toplantısında, merak edilen konuları tek tek yanıtladı. İstifa etmeyi düşünmediğini belirten Çebi, transfer çalışmaları ve sponsorluk anlaşmalarıyla ilgili konuşurken, ezeli rakip Galatasaray'a da adeta yaylım ateşinde bulundu.

Çebi'nin sözlerinden satır başları şu şekilde:

Son zamanlarda Beşiktaş ve benim üzerimde oluşturulmaya çalışılan yapay bir baskı var. Bazı şeyleri açıklamamız gerektiğini düşünüyorum. Ben, şov yapmadan kulübün gerçek sorunlarıyla ilgilenmeye çalışıyorum.

Bu toplantıyı ben, birkaç hafta sonra büyük sponsorluk sözleşmeleri ve yaklaşık 600-700 milyon TL'lik gelir sağlayacağı sözleşmelerin bitme noktasındayız ve bittiği zaman yapmayı arzu ediyordum. Ama bu sefer öne almak zorunda kaldım.

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"İŞİMİN BAŞINDAYIM"

Ben işimin başındayım. Benim bir ailem var. Dört kez covid geçirdim, sağlık sorunlarım olabilir. İşimle uğraşmak zorundayım. Şirketimde bulunmamamdan kaynaklanan, çalışanlarım tarafından zor durumda bırakılıp maddi olarak hırpalandığım süreç yaşadım.

Herkes beni medyanın önünde görmediği zaman, işimin başında olmadığımı ifade ediyorlar. Bana istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz ama Beşiktaş'a zarar vermeyin. Ben, en zor dönemde Beşiktaş'a gelmiş bir başkanım.

Elektrikleri sönmüş, personel darmadağın, 6 aydır kimse maaş alamamış, bir sürü icra dosyaları dolaşırken girdiğim bu kulüpten, bugün burayı her türlü borcun anında ödendiği, kimseye mahcubiyetimizin olmadığı bir kulüp yönetmeye çalışıyorum.

"KELLEMİ DE VERECEĞİM"

Herkes covid döneminde evinde otururken, ben dört kez covid oldum, kolumu kırdım. Helal olsun, kellemi de vereceğim. Bu art niyetli insanlara pabuç bırakmayacağım. Bunu böyle bilin.

Süleyman Seba, bana 'Sen bana benziyorsun. Beşiktaş'ın haklarını kimseye yedirmeyecek bir başkansın' demişti. Beşiktaş'la ilgili konularda Süleyman Seba'ya benzemeye gayret ediyorum. Ne kadar başarırım bilmiyorum.

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Sosyal medya çıktı, mertlik bozuldu. Sonuna kadar buradayım. Ta ki Beşiktaş'ın kongresi 'burada işin bitti' diyene kadar! Bir başkasının bana 'git' demesiyle gitmeyeceğim. Kongreye saygım sonsuz. Ben oraya hesap veririm.

"TRİBÜNLERDE BAĞIRTTIRANLAR BELLİ"

Taraftarla aramda hiçbir sorunum yok. Ben, taraftarın mutlu olması için her şeyi yapıyorum. Tribünlerde bağırttıranlar belli. Canı gönülden bağıranlara başım gözüm üstüne.

Onlardan bir tek ricam var. Bırakın, takımı destekleyin, maçı bitirin. Maç bittikten sonra bana ne bağırıyorsanız bağırın. Yeter ki Beşiktaş kazansın.

"YALAN OLDUĞUNU BİLE BİLE YAZIYORLAR"

YouTube'da bir arkadaş, 'Yıldız transferi yapmıyor' diyor. Takipçi için bunu yapıyor. Sormuyorlar, araştırmıyorlar bile. Eski gazetecilere bakın, hepsi araştırır.

Mısır'dan gazeteci, beni Muleka için arayıp 'Ben yalan yazmam. Öğrenmem lazım' diyor. Bizdekiler yalan olduğunu bile bile yazıyorlar.

Televizyonda beyaz koltuklar sanki stat boşmuş gibi gözüküyor. 20 bin tane kombine sattık, 10 bin tane daha için her gün bana mesaj geliyor. Hala bilet almak isteyenler var. Statta boşluk var ama nedenini sorun.

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Bunu hemen 'Yıldız transfer yapmadın, taraftar küstü' diyorlar. Boşluk kısımlar, kombineli taraftara ait. O gün gelemiyorlarsa, 'Devredin' dedik. Devretmiyorsa, ne yapalım? Lütfen devir işini önemseyin. Bilet fiyatlarımız, rakiplerin altında.

G.SARAY'A GÖNDERME: 10 LİRALIK TRANSFERİ NASIL 1 LİRAYA YAPIYOLAR BİLMİYORUM

10 liralık transferi nasıl 1 liraya yapıyorlar bilmiyorum. Beşiktaş'ı hile ve hurda ile uğraştırmam. Sahte evrak yapamam. Beşiktaş'ı ateşe atamam! Bunlar TFF'nin konusu, onlar bakacak.

TFF dürüstse, açıksa, şeffafsa inceleyecek. Ali Koç'un, 'Ben 10 milyon verdim, 3 milyona nasıl aldılar?' lafını ciddiye almayacak mı? Burada küme düşürmeye kadar giden durumlar var.

Bana güvenin, inanın en doğrusunu yapmaya çalışıyorum. Birkaç hafta sonra nasıl sponsorluklar açıkladığımızı göreceksiniz.

"BAS BAS PARALARI İLE OLMUYOR"

Telefon numaramız ortada. Zaten internet sitesine de koyduracağım! Gedson Fernandes geldiğinde ortalığı yıktınız! Ghezzal, Rosier için rakip takım 3-5 kere hocasını, yöneticini gönderdi. Onları biz aldık biz! Gönül bağı ile aldık. Bas bas paraları ile olmuyor!

Takım içinde huzuru yaratmaya mecburuz. Bizim koyduğumuz alt ve üst limitler var. Bu limitlerin dışına çıktığım zaman, takımdaki huzuru bozarım. Biz, bu şekilde başarılı olacağız.

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Pandemide dört tane kupayı, 13 tane futbolcuyla kaldırmadık mı? Daha sonra yıldız transferler de yaptık. Pjanic, Alex, Dele Alli... Ortalık yıkıldı, sonuç? Bazen olmayınca olmuyor. Bekleyelim, var mısınız? Sonuçları görmek için biraz bekleyelim. Bu ne acele?

"PLAZA SATARAK TRANSFER YAPMAYACAĞIM"

Plaza satarak, Beşiktaş'a transfer yapmayacağım. Başkanlıktan sonra da bu statta maç izleyeceğim. Allah, 'Paralar nerede?' sözünü duymaktan korusun.

Bir iki hafta sonra Beşiktaş'ın nasıl sponsor bulduğunu göreceksiniz! Hangi büyük markalarla, hangi Beşiktaşlılarla bunu yaptığımızı göreceksiniz. Beşiktaş önüne gelen firmayla sponsorluk anlaşması yapamaz!

"KAZANCI, AİLE BASKISIYLA BIRAKTI"

Ceyhun Kazancı, gittiğinden beri onun yerine uğraştığım işlerden dolayı huzurunuza çıkamadım. Ailesinin baskısıyla görevi bırakıp gitti. Kendisine de teşekkür ediyorum.

PENDİKSPOR MAÇI...

Pendikspor maçındaki yan hakeme, 'Ananın karnında 7 ay nasıl durdun da şu bayrağı kaldırmak için yarım dakikada bekleyemedin?' diye sordunuz mu?

Maç 1-0 olunca teşekkürler Şenol Güneş, teşekkürler takım. 1-1 olunca Allah belanı versin yönetim. Arkadaşlar, tutarlı olun. Eğer bir başarı varsa, bizim de hakkımız var.