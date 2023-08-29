Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Yazarlar
        Tüm Haberler

        PUAN DURUMU

        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den flaş sözler! İstifa, transfer, TFF, MHK, Galatasaray... - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den flaş sözler! İstifa, transfer, TFF, MHK, Galatasaray...

        Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, gündemdeki konular hakkında Beşiktaş Stadyumu'nda basın toplantısı düzenledi. Son dönemde sponsorluk ve transfer konusuyla ilgili yoğun şekilde eleştirilen Çebi, "Sonuna kadar buradayım. Ta ki Beşiktaş'ın kongresi 'burada işin bitti' diyene kadar!" diyerek istifa etmeyeceğini net bir dille ifade etti. Çebi ayrıca, ezeli rakip Galatasaray'ı da transfer maliyetleri üzerinden topa tutup, TFF'ye çağrıda bulundu.

        Oğuzhan Genç
        ogenc@haberturk.com
        Giriş: 29.08.2023 - 13:57 Güncelleme: 29.08.2023 - 13:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ahmet Nur Çebi'den flaş sözler!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş Stadyumu'nda düzenlediği basın toplantısında, merak edilen konuları tek tek yanıtladı. İstifa etmeyi düşünmediğini belirten Çebi, transfer çalışmaları ve sponsorluk anlaşmalarıyla ilgili konuşurken, ezeli rakip Galatasaray'a da adeta yaylım ateşinde bulundu.

        Çebi'nin sözlerinden satır başları şu şekilde:

        Son zamanlarda Beşiktaş ve benim üzerimde oluşturulmaya çalışılan yapay bir baskı var. Bazı şeyleri açıklamamız gerektiğini düşünüyorum. Ben, şov yapmadan kulübün gerçek sorunlarıyla ilgilenmeye çalışıyorum.

        Bu toplantıyı ben, birkaç hafta sonra büyük sponsorluk sözleşmeleri ve yaklaşık 600-700 milyon TL'lik gelir sağlayacağı sözleşmelerin bitme noktasındayız ve bittiği zaman yapmayı arzu ediyordum. Ama bu sefer öne almak zorunda kaldım.

        REKLAM

        "İŞİMİN BAŞINDAYIM"

        Ben işimin başındayım. Benim bir ailem var. Dört kez covid geçirdim, sağlık sorunlarım olabilir. İşimle uğraşmak zorundayım. Şirketimde bulunmamamdan kaynaklanan, çalışanlarım tarafından zor durumda bırakılıp maddi olarak hırpalandığım süreç yaşadım.

        Herkes beni medyanın önünde görmediği zaman, işimin başında olmadığımı ifade ediyorlar. Bana istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz ama Beşiktaş'a zarar vermeyin. Ben, en zor dönemde Beşiktaş'a gelmiş bir başkanım.

        Elektrikleri sönmüş, personel darmadağın, 6 aydır kimse maaş alamamış, bir sürü icra dosyaları dolaşırken girdiğim bu kulüpten, bugün burayı her türlü borcun anında ödendiği, kimseye mahcubiyetimizin olmadığı bir kulüp yönetmeye çalışıyorum.

        "KELLEMİ DE VERECEĞİM"

        Herkes covid döneminde evinde otururken, ben dört kez covid oldum, kolumu kırdım. Helal olsun, kellemi de vereceğim. Bu art niyetli insanlara pabuç bırakmayacağım. Bunu böyle bilin.

        Süleyman Seba, bana 'Sen bana benziyorsun. Beşiktaş'ın haklarını kimseye yedirmeyecek bir başkansın' demişti. Beşiktaş'la ilgili konularda Süleyman Seba'ya benzemeye gayret ediyorum. Ne kadar başarırım bilmiyorum.

        REKLAM

        Sosyal medya çıktı, mertlik bozuldu. Sonuna kadar buradayım. Ta ki Beşiktaş'ın kongresi 'burada işin bitti' diyene kadar! Bir başkasının bana 'git' demesiyle gitmeyeceğim. Kongreye saygım sonsuz. Ben oraya hesap veririm.

        "TRİBÜNLERDE BAĞIRTTIRANLAR BELLİ"

        Taraftarla aramda hiçbir sorunum yok. Ben, taraftarın mutlu olması için her şeyi yapıyorum. Tribünlerde bağırttıranlar belli. Canı gönülden bağıranlara başım gözüm üstüne.

        Onlardan bir tek ricam var. Bırakın, takımı destekleyin, maçı bitirin. Maç bittikten sonra bana ne bağırıyorsanız bağırın. Yeter ki Beşiktaş kazansın.

        "YALAN OLDUĞUNU BİLE BİLE YAZIYORLAR"

        YouTube'da bir arkadaş, 'Yıldız transferi yapmıyor' diyor. Takipçi için bunu yapıyor. Sormuyorlar, araştırmıyorlar bile. Eski gazetecilere bakın, hepsi araştırır.

        Mısır'dan gazeteci, beni Muleka için arayıp 'Ben yalan yazmam. Öğrenmem lazım' diyor. Bizdekiler yalan olduğunu bile bile yazıyorlar.

        Televizyonda beyaz koltuklar sanki stat boşmuş gibi gözüküyor. 20 bin tane kombine sattık, 10 bin tane daha için her gün bana mesaj geliyor. Hala bilet almak isteyenler var. Statta boşluk var ama nedenini sorun.

        REKLAM

        Bunu hemen 'Yıldız transfer yapmadın, taraftar küstü' diyorlar. Boşluk kısımlar, kombineli taraftara ait. O gün gelemiyorlarsa, 'Devredin' dedik. Devretmiyorsa, ne yapalım? Lütfen devir işini önemseyin. Bilet fiyatlarımız, rakiplerin altında.

        G.SARAY'A GÖNDERME: 10 LİRALIK TRANSFERİ NASIL 1 LİRAYA YAPIYOLAR BİLMİYORUM

        10 liralık transferi nasıl 1 liraya yapıyorlar bilmiyorum. Beşiktaş'ı hile ve hurda ile uğraştırmam. Sahte evrak yapamam. Beşiktaş'ı ateşe atamam! Bunlar TFF'nin konusu, onlar bakacak.

        TFF dürüstse, açıksa, şeffafsa inceleyecek. Ali Koç'un, 'Ben 10 milyon verdim, 3 milyona nasıl aldılar?' lafını ciddiye almayacak mı? Burada küme düşürmeye kadar giden durumlar var.

        Bana güvenin, inanın en doğrusunu yapmaya çalışıyorum. Birkaç hafta sonra nasıl sponsorluklar açıkladığımızı göreceksiniz.

        "BAS BAS PARALARI İLE OLMUYOR"

        Telefon numaramız ortada. Zaten internet sitesine de koyduracağım! Gedson Fernandes geldiğinde ortalığı yıktınız! Ghezzal, Rosier için rakip takım 3-5 kere hocasını, yöneticini gönderdi. Onları biz aldık biz! Gönül bağı ile aldık. Bas bas paraları ile olmuyor!

        Takım içinde huzuru yaratmaya mecburuz. Bizim koyduğumuz alt ve üst limitler var. Bu limitlerin dışına çıktığım zaman, takımdaki huzuru bozarım. Biz, bu şekilde başarılı olacağız.

        REKLAM

        Pandemide dört tane kupayı, 13 tane futbolcuyla kaldırmadık mı? Daha sonra yıldız transferler de yaptık. Pjanic, Alex, Dele Alli... Ortalık yıkıldı, sonuç? Bazen olmayınca olmuyor. Bekleyelim, var mısınız? Sonuçları görmek için biraz bekleyelim. Bu ne acele?

        "PLAZA SATARAK TRANSFER YAPMAYACAĞIM"

        Plaza satarak, Beşiktaş'a transfer yapmayacağım. Başkanlıktan sonra da bu statta maç izleyeceğim. Allah, 'Paralar nerede?' sözünü duymaktan korusun.

        Bir iki hafta sonra Beşiktaş'ın nasıl sponsor bulduğunu göreceksiniz! Hangi büyük markalarla, hangi Beşiktaşlılarla bunu yaptığımızı göreceksiniz. Beşiktaş önüne gelen firmayla sponsorluk anlaşması yapamaz!

        "KAZANCI, AİLE BASKISIYLA BIRAKTI"

        Ceyhun Kazancı, gittiğinden beri onun yerine uğraştığım işlerden dolayı huzurunuza çıkamadım. Ailesinin baskısıyla görevi bırakıp gitti. Kendisine de teşekkür ediyorum.

        PENDİKSPOR MAÇI...

        Pendikspor maçındaki yan hakeme, 'Ananın karnında 7 ay nasıl durdun da şu bayrağı kaldırmak için yarım dakikada bekleyemedin?' diye sordunuz mu?

        Maç 1-0 olunca teşekkürler Şenol Güneş, teşekkürler takım. 1-1 olunca Allah belanı versin yönetim. Arkadaşlar, tutarlı olun. Eğer bir başarı varsa, bizim de hakkımız var.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Enflasyon mesajı
        Enflasyon mesajı
        Cinsel istismar şüphelisi tutuklandı! Mahalleli dövüp jandarmaya teslim etti!
        Cinsel istismar şüphelisi tutuklandı! Mahalleli dövüp jandarmaya teslim etti!
        Bıçaklı saldırı girişimi! Polis bacağından vurdu
        Bıçaklı saldırı girişimi! Polis bacağından vurdu
        Tepkiler sürüyor: Annesi açıklık grevine başladı!
        Tepkiler sürüyor: Annesi açıklık grevine başladı!
        Kıskançlık cinayeti! Eski eşini döverek öldürdü!
        Kıskançlık cinayeti! Eski eşini döverek öldürdü!
        İşte Buruk'un 11'i!
        İşte Buruk'un 11'i!
        Ek MTV'ye ek süre!
        Ek MTV'ye ek süre!
        Evli çiftin kaçamağı
        Evli çiftin kaçamağı
        'Kimse donmasın' diye Allahuekber Dağı'na yaptı
        'Kimse donmasın' diye Allahuekber Dağı'na yaptı
        Fenerbahçe'de ayrılık zamanı!
        Fenerbahçe'de ayrılık zamanı!
        İstanbul'daki barajlarda endişelendiren seviye!
        İstanbul'daki barajlarda endişelendiren seviye!
        "Hayatımda yüzünü bile görmedim"
        "Hayatımda yüzünü bile görmedim"
        Şaşırtan açıklama! Bu eylül çok daha sıcak olacak
        Şaşırtan açıklama! Bu eylül çok daha sıcak olacak
        Hastane otoparkında drift yapmıştı! Büyük ceza!
        Hastane otoparkında drift yapmıştı! Büyük ceza!
        Taburcu edildi
        Taburcu edildi
        100'üncü yıl marşı ilk kez...
        100'üncü yıl marşı ilk kez...
        Bir yanda yangın bir yanda sel!
        Bir yanda yangın bir yanda sel!
        Eminem'den Vivek Ramaswamy'e mektup
        Eminem'den Vivek Ramaswamy'e mektup
        Çalışan öğrencinin yetim aylığı
        Çalışan öğrencinin yetim aylığı
        Migrende ilaçlı devrim: Seneye Türkiye'de de olması bekleniyor
        Migrende ilaçlı devrim: Seneye Türkiye'de de olması bekleniyor
        Habertürk Anasayfa