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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş, Başakşehir mesaisine başladı - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş, Başakşehir mesaisine başladı

        Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 12 Nisan Cumartesi günü RAMS Başakşehir'i konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarına ara vermeden başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 15:57 Güncelleme: 08.04.2025 - 15:57
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        Beşiktaş'ta Başakşehir mesaisi başladı
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        Kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

        Kasımpaşa maçında forma giyen futbolcular, salonda yenilenme çalışması yaptı. Diğer oyuncuların 5'e 2 top kapma ve koordinasyon çalışmasıyla başladıkları idman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandı.

        Yarını izinli geçirecek siyah-beyazlı ekip, çalışmalarına 10 Nisan Perşembe günü yapacağı antrenmanla devam edecek.

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