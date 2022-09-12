STAT: Vodafone Park

HAKEM: Halil Umut Meler

SAAT: 19.00

YAYIN: beIN Sports 1 BEŞİKTAŞ: Emre, Rosier, Necip, Saiss, Masuaku, Berkay, Salih, Gedson, Muleka, Nkoudou, Weghorst

YEDEKLER: Ersin, Tayyip, Montero, Cenk, Emrecan, Redmond, Kerem, Oğuzhan, Umut, Tayfur

TEKNİK DİREKTÖR: Valerien Ismael BAŞAKŞEHİR: Volkan, Ömer Alı, Duarte, Ndayishimiye, Lima, Biglia, Mahmut, Traore, Berkay, Mounir, Keny

YEDEKLER: Muhammed, Hasan Ali, Serdar, Aleksic, Szysz, Deniz, Touba, Okaka, Caiçara

TEKNİK DİREKTÖR: Emre Belözoğlu Bu mücadele öncesinde Beşiktaş 4 galibiyet ve 1 beraberlikle 13 puana sahipken, 4. haftayı bay geçen Medipol Başakşehir'in 3 galibiyet ve 1 beraberlikle 10 puanı bulunuyor. BAŞAKŞEHİR KALESİNİ GOLE KAPATTI Başakşehir, Süper Lig'de oynadığı 4 maçta da kalesini gole kapatmayı başardı. Turuncu-laciverti ekip; Kasımpaşa, Konyaspor, Kayserispor ve Alanyaspor maçlarında kalesinde gol görmedi. Medipol Başakşehir, söz konusu 4 maçta fileleri 8 kez havalandırdı.

32. RANDEVU Siyah-beyazlı takım, eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan rakibiyle yaptığı 31 maçta galip gelmekte zorlandı. Rakibine 8 kez üstünlük kurabilen Beşiktaş, 9 maçtan ise mağlup ayrıldı. İki takım arasındaki 14 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. SON MAÇ BERABERE İki takım arasında oynanan son maç 2-2 bitti. Vodafone Park'ta oynanan 7 Mart 2022'de oynanan karşılaşmada Başakşehir iki kez öne geçse de siyah-beyazlı ekip beraberliği yakaladı. Konuk ekibin golleri Stefano Okaka ve Trezeguet'den gelirken, siyah-beyazlı takımın gollerini Güven Yalçın ve Kenan Karaman attı. Siyah-beyazlı ekibin 41 golüne, Medipol Başakşehir 42 golle karşılık verdi.