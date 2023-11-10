Beşiktaş, Avrupa'ya veda etti! Gruptan çıkma şansı kalmadı
Beşiktaş, Avrupa'ya veda etti... Club Brugge'ün Lugano'yu 2-0 yenmesinin ardından 1 puanda kalan siyah-beyazlıların, grubun bitimine iki hafta kala gruptan çıkma şansı kalmadı
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2023-2024 sezonu gruplarında dördüncü hafta maçları tamamlandı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üçüncü önemli organizasyonunun dördüncü haftasında turnuvada mücadele eden Türk takımlarından Beşiktaş, D Grubu'nda Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'e sahasında 2-1 mağlup oldu.
Gruptaki diğer mücadelede Club Brugge, Lugano'yu 2-0 yendi. Bir puanla son sırada bulunan Beşiktaş'ın bitime iki hafta kala gruptan çıkma şansı kalmadı.