        Beşiktaş, Avrupa kadrosunu UEFA'ya bildirdi! - Futbol Haberleri

        Beşiktaş, Avrupa kadrosunu UEFA'ya bildirdi!

        Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turunda oynayacağı Lausanne maçlarının kadrosunu UEFA'ya bildirdi.

        Habertürk
        Giriş: 18.08.2025 - 22:54 Güncelleme: 18.08.2025 - 22:54
        Beşiktaş, Avrupa kadrosunu UEFA'ya bildirdi!
        Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi’nde oynayacağı Lausanne maçları için kadrosunu açıkladı.

        İşte Beşiktaş'ın kadrosu:

        Kaleciler:

        Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Emir Yaşar

        Savunma:

        Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Necip Uysal, Taylan Bulut, Tayyip Talha Sanuç, David Jurasek, Emirhan Topçu, Tayfur Bingöl, Emrecan Terzi

        Orta saha:

        Wilfried Ndidi, Demir Ege Tıknaz, Amir Hadziahmetovic, Milot Rashica, Salih Uçan, Orkun Kökçü, Keny Arroyo, Kartal Kayra Yılmaz, Joao Mario, Ernest Muçi, Rafa Silva, Al-Musrati

        Santrfor:

        Tammy Abraham, Mustafa Hekimoğlu

        Habertürk Anasayfa