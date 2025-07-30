Beşiktaş, Avrupa'da 254. sınavında!

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında yarın Shakhtar Donetsk ile karşılaşacak. Beşiktaş bu maç ile Avrupa'da 254. maçına çıkmış olacak.

Avrupa kupalarında oynadığı 253 müsabakada 95 galibiyet alan siyah-beyazlı futbol takımı, 49 beraberlik ve 109 yenilgi yaşadı.

Beşiktaş, Avrupa arenasında 340 gol kaydederken, kalesinde ise 388 gol gördü.

İlk maçta sahadan 4-2 mağlup ayrılan "Kara kartal", son 3 sezonda Avrupa'da oynadığı 23 karşılaşmada 4 kez kalesini gole kapatabildi.

Beşiktaş'ın Avrupa kupalarında sergilediği performans şöyle:

Beşiktaş, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunda daha önce 132 karşılaşmaya çıktı.

Siyah-beyazlı takım, 1955'te Fuar Şehirleri Kupası adıyla düzenlenmeye başlanan, 1971-1972 sezonundan itibaren UEFA Kupası adını alan ve 2009-2010'dan bu yana da UEFA Avrupa Ligi olarak düzenlenen organizasyonda 57 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Rakipleriyle 25 kez berabere kalan Beşiktaş, 50 maçta ise mağlup oldu.

Söz konusu organizasyonda çıktığı maçlarda 209 gol atan "Kara kartal", kalesinde ise 178 gol gördü.

Beşiktaş, Türk teknik adam Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk karşısında bu organizasyondaki 133. mücadelesini verecek.

UKRAYNA EKİPLERİYLE 15 KEZ KARŞILAŞTI

Beşiktaş, Ukrayna takımlarıyla 15 kez karşı karşıya geldi.

Siyah-beyazlı takım, Avrupa kupalarında Ukrayna ekipleri Dinamo Kiev ile 12, Metalist Kharkiv 2 ve Shakhtar Donetsk ile de 1 defa olmak üzere toplam 15 kez karşılaştı.

"Kara kartal", UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası, UEFA Kupası, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde oynanan bu müsabakalarda 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı.

Söz konusu maçlarda 14 kez rakip ağları havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 34 gol gördü.

SHAKHTAR DONETSK, TÜRK TAKIMLARINA YENİLMEDİ

Ukrayna temsilcisi, Türk ekipleriyle daha önce 9 kez karşı karşıya gelirken hiç yenilgi yaşamadı.

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Shakhtar Donetsk, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Başakşehir, Konyaspor, Sivasspor ve Beşiktaş ile karşılaştı.

Beşiktaş ile 1, diğer 4 Türk takımıyla da 2'şer maçta mücadele eden Ukrayna ekibi, bu karşılaşmalardan 8'ini kazandı.

Shakhtar, söz konusu maçlarda 1 kez Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldı.

Bu maçlarda kalesinde sadece 3 gol gören Ukrayna temsilcisi, 21 kez ağları havalandırdı.