Beşiktaş - Athletic Bilbao maçı yazar yorumları

Ali Gültiken (Sabah): Futbolun olmazsa olmazları var. Belirsizliği sevmiyor, lidersizliği de sevmiyor. Beşiktaş, bulunduğu çalkantılı sürecin geride kalmasıyla beraber kendine bir yön çizdi. Ortalık netleşti. Herkesin pozisyonu belli oldu. Oyuncular iki yöne bakar; formayı verene ve parayı verene… Potansiyelleri hem kendilerini hem Beşiktaş taraftarını çok mutlu etti. A. Bilbao kolay bir takım değil. Hatta çok zor bir takım. Bu rakibe karşı maça bu kadar hakim olabilmek büyük iş. Beşiktaş'ın bu performansından sonra hem oyuncuların hem yönetimlerin hem de camianın ders alması gereken şeyler var. Sezon başında bu kadar başarılı işler yapabilen dün de bunu tekrar eden takım neden bu kadar büyük problemler yaşadı? Bunlardan birçok ders çıkarılması lazım…