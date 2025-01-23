Beşiktaş - Athletic Bilbao maçı yazar yorumları
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, 7. hafta maçında Tüpraş Stadyumu'nda ağırladığı Athletic Bilbao'yu harika bir oyunun ardından 4-1'lik skorla mağlup ederek göğsümüzü kabarttı. Rashica (2), Rafa Silva ve Joao Mario'nun golleriyle kazanan ve İspanyol ekibine bu sezon Avrupa Ligi'ndeki ilk mağlubiyetini yaşatan siyah-beyazlılar, puanını 9'a çıkarıp play-off umudunu son maça taşıdı. Spor yazarları, Beşiktaş'ın Athletic Bilbao zaferini kaleme aldı.
- 1
Cem Dizdar (Fanatik): Bu oyunda alan yaratmak ve zamanı doğru kullanmak için fiziksel yeterlilik şarttır. Beşiktaş henüz bu seviyede görünmese de sakin kalıp hücum anlarında sahayı mümkün olduğunca genişleterek akıllı bir oyunla maçı kazanmayı başardı, Solskjaer ilk maçında Bilbao gibi zorlu bir rakibe karşı işleyen bir planla umut veren bir başlangıç yaptı. Görüldü ki, eldeki oyuncular “Yıldız transfer politikası” adı altında alınması muhtemel futbolcular kadar iş yapabilecek nitelik ve olgunlukta. Bundan sonrası artık Solskjaer’in oyuncuları “Geliştirme” becerisine bağlı.
- 2
İbrahim Yıldız (Habertürk): Keyifli bir maç izledik. Hatta, hayranlık uyandıran güzel oyun vardı sahada. Siyah-Beyazlılar aldıkları bu sonuçla herkesi şaşırttı doğal olarak. Bundan sonra beklenen bu iyi oyunun sürekli olması. Beşiktaş, bu dirilişini sürdürebilirse hem taraftarını mutlu edecektir hem de lige renk katacaktır. Yeni teknik direktörün takıma dokunuşu mutlak pozitif olarak yansıyor. Bir iki yeni transferle ilk üçe girmeleri çok doğal. Beşiktaş, A.Bilbao karşısındaki güzel oyunu ile yalnız taraftarı mutlu etmedi, sporseverlerin de kalbini kazandı.
- 3
Turgay Demir (Fotomaç): 5-0 yendiğinde Beşiktaş'ı yere-göğe sığdıramayanlar ligde yaşananlardan sonra da kadronun tamamen değişmesi gerektiğine kadar dengesiz yorumlar yapmaktan geri durmamışlardı. Bu satırların yazarı ise sezon başından beri Beşiktaş'ın iyi bir kadrosu ama kötü bir hocası (Van Bronckhorst) olduğu gerçeğinin altını ısrarla çizmiş ve sadece daha net bir golcü gerektiğini belirtmişti. Ole Gunnar ilk maçında aklın yolunu tercih etti, herkesi yerli yerinde oynattı, değişiklikleri de aynı mantıkla yaptı, göle maya çalmadı. Harika bir mücadele, çok iyi bir oyun, mükemmel goller ve Beşiktaş İspanyol Boğası'nı yerle bir etti…
-
- 4
Ali Gültiken (Sabah): Futbolun olmazsa olmazları var. Belirsizliği sevmiyor, lidersizliği de sevmiyor. Beşiktaş, bulunduğu çalkantılı sürecin geride kalmasıyla beraber kendine bir yön çizdi. Ortalık netleşti. Herkesin pozisyonu belli oldu. Oyuncular iki yöne bakar; formayı verene ve parayı verene… Potansiyelleri hem kendilerini hem Beşiktaş taraftarını çok mutlu etti. A. Bilbao kolay bir takım değil. Hatta çok zor bir takım. Bu rakibe karşı maça bu kadar hakim olabilmek büyük iş. Beşiktaş'ın bu performansından sonra hem oyuncuların hem yönetimlerin hem de camianın ders alması gereken şeyler var. Sezon başında bu kadar başarılı işler yapabilen dün de bunu tekrar eden takım neden bu kadar büyük problemler yaşadı? Bunlardan birçok ders çıkarılması lazım…
- 5
Güntekin Onay (Hürriyet): Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer belli ki oyuncularla yaptığı 1’e 1 görüşmelerde hem özgüven aşılamış hem de nasıl bir oyun istediğini dikte etmiş. Gerçekten de izleyenlerin keyif aldığı, oynayanların zevk aldığı bir Beşiktaş vardı sahada. Athletic Bilbao gibi Avrupa Ligi’nde liderliğe oynayan, Avrupa’da hiç maç kaybetmemiş ve sadece 2 gol yemiş bir takım karşısında 4-1’lik galibiyet gerçekten de harika. Son bir cümle de Serdal Başkan’a. Çok zor bir dönemde ateşten gömlek giydi, çözüm odaklı icraat adamı olduğunu da her geçen gözlemliyoruz. Beşiktaş, evinde taraftarıyla bütünleştiği zaman her maçı kazanabilir. Bilet fiyatlarında yapılan indirimin ne kadar etkili olduğunu da dün akşam gördük.
- 6
Bilal Meşe (Milliyet): Beşiktaş’ta kadro aynı, kim gelirse gelsin, sahaya süreceği on bir pek değişmez, biri yedeğe oturur, diğeri sahaya girer! Çünkü, kadro derinliği malum, kim sağlam ve iyiyse formayı kapar. Ole Gunnar Solskjaer’in gelişi belli ki taraftarları da ateşledi, takımı da! Tribünler uzun bir aradan sonra full çekerken, futbolcularda gözle görülür bir kıpırdanma, iştah ve arzu gözlemledik. Gerek taraftar, gerekse futbolcular, bu değişime her iki yarıda da müthiş reaksiyon gösterdiler.
-
- 7
Oktay Derelioğlu (Takvim): Beşiktaş için Athletic Bilbao maçı Avrupa Ligi'nde olmak ya da olmamak anlamı taşıyordu. Bu sezon lig defterini çoktan kapatan Siyah- Beyazlı takım için İspanyol ekibi güçlü bir rakipti. Maçtan önce de kağıt üzerinde Athletic Bilbao maçın favorisiydi. Ancak maç öncesi Beşiktaş'ın tek artısı yeni teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'di. Asist ve golleri yapan oyuncular, ilk yarının son dakikalarında yediği gole kadar pozisyon vermeyen bir Beşiktaş vardı. İkinci yarıda da etkili oyununu sürdürdü Siyah-Beyazlılar. Bilbao Avrupa'nın etkili takımlarından bir tanesi. Ona karşı bu şekilde oynamak gerçekten müthiş bir iş. Beşiktaş tarihi galibiyet alarak Avrupa'daki play-off iddiasını son maça taşıdı.
- 8
Fatih Doğan (Sabah): Dolmabahçe tarih boyunca sayısız başarı hikâyesine ev sahipliği yaptı. Dün bunlara sonuçtan bağımsız bir yenisi eklendi: Yeni teknik direktör Ole Solskjaer'in ilk maçında takıma dokunuşu ve ortaya çıkan üst düzey futbol... Pekala neydi Norveçli hocanın sihirli dokunuşu? Temelde kısa sürede oyuncuların duygularına dokunduğu görüldü. Ancak dünkü başarının nedeni, kurduğu oyun disiplini ve taktiksel oyun planıydı. Soldan her hücuma hızlı çıktığında sağa deplase olarak rakibi bozdu ve Bilbao'nun solundan darbeyi vurarak maçı farklı kazandı. Tebrikler Beşiktaş…