Beşiktaş - Antalyaspor maçı CANLI YAYIN | Beşiktaş Antalyaspor maçı canlı yayın izle linki! BJK maçı şifresiz nasıl ve nereden izlenir?

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STAT: Vodafone Park

HAKEM: Abdulkadir Bitigen

SAAT: 19.00

YAYIN: beIN Sports 1

BEŞİKTAŞ: Ersin, Necip, Vida, Montero, Rosier, Pjanic, Can, Rıdvan, Emirhan İlkhan, Teixeira, Batshuayi

TEKNİK DİREKTÖR: Önder Karaveli

ANTALYASPOR: Boffin, Bünyamin, Veysel, Naldo, Güray, Poli, Fernando, Doğukan, Fredy, Ndao, Adriano

TEKNİK DİREKTÖR: Nuri Şahin

Ligin 23. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlı takım; 10 galibiyet, 6 beraberlik, 7 yenilgiyle 36 puan topladı. Fraport TAV Antalyaspor ise altışar galibiyet ve beraberlikle 24 puan elde etti.

Son 4 maçta 8 puan aldı

Beşiktaş ligde oynadığı son 4 maçta 8 puan aldı. Çaykur Rizespor (2-2) ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (1-1) ile berabere kalan siyah-beyazlı takım, Gaziantep FK ile VavaCars Fatih Karagümrük'ü ise 1-0'lık skorlarla yendi.

Evindeki son 3 maçı kazandı

Siyah-beyazlı ekip evinde oynadığı son 3 maçta rakiplerine üstünlük kurdu. Yukatel Kayserispor'u 4-2 yenen Beşiktaş, Göztepe'yi 2-1 ve Gaziantep FK'yi 1-0 mağlup etti.

3 isim ceza sınırında

Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup, Cyle Larin, Michy Batshuayi ve Rıdvan Yılmaz kart ceza sınırında bulunuyor.

Üç futbolcu, karşılaşmada sarı kart görmeleri halinde ligin 25. haftasındaki Adana Demirspor maçında forma giyemeyecek.