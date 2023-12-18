Beşiktaş, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

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Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 5. sırada yer alan Beşiktaş, 21 Aralık Perşembe günü sahasında Alanyaspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri´nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. İdman, ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladı. 5´e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda oynanan maçlarla sona erdi.

Beşiktaş, Alanyaspor maçı hazırlıklarını, yarın saat 12.00´de basına kapalı yapacağı antrenmanla sürdürecek.