Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        9
        Trabzonspor
        TS
        9
        Göztepe
        GÖZ
        8
        Tümosan Konyaspor
        KON
        7
        Samsunspor
        SAMS
        6
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        6
        Fenerbahçe
        FB
        4
        Beşiktaş
        BJK
        3
        ikas Eyüpspor
        EYP
        3
        Gaziantep FK
        GFK
        3
        Rams Başakşehir
        İBFK
        1
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        1
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        1
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        1
        Kasımpaşa
        KSM
        0
        Gençlerbirliği
        GB
        0
        Kocaelispor
        KOC
        0
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        0
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş, Alanyaspor deplasmanında galibiyet peşinde - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş, Alanyaspor deplasmanında galibiyet peşinde

        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın akşam Alanyaspor'a konuk olacak. Ligde iki maçı ertelenen siyah-beyazlılar, oynadığı tek maçta Eyüpspor'u mağlup etmeyi başarmıştı. UEFA Konferans Ligi'nde hafta içi Lausanne'a elenen ve teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile yollarını ayıran Kartal, yeni hocası Sergen Yalçın'la çıkacağı ilk maçtan galibiyetle ayrılarak moral depolamak istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2025 - 10:39 Güncelleme: 30.08.2025 - 11:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.

          Alanya Oba Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 21.30'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetecek.

        • 2

          Beşiktaş'ta hafta içinde UEFA Konferans Ligi'nde oynanan ve 1-0'lık yenilgiyle tamamlanan Lausanne maçının ardından teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile yollar ayrıldı.

          Süper Lig'de bu sezon siyah-beyazlı takımın 2 maçı ertelendi. Beşiktaş, ligde oynadığı tek karşılaşmada ise Eyüpspor'u 2-1 mağlup etmeyi başardı.

          Ligde bir maçı ertelenen Corendon Alanyaspor da çıktığı 2 maçta 1'er beraberlik ve yenilgi yaşadı. Akdeniz temsilcisinin 1 puanı bulunuyor.

        • 3

          AVRUPA'YA VEDA ETTİ

          Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında Lausanne'a 1-0 yenilerek Avrupa kupaları defterini kapattı.

          Siyah-beyazlı takım, UEFA Avrupa Ligi'nin ardından Konferans Ligi'ne de havlu attı.

        • 4

          SOLSKJAER'İN GÖREVİNE SON VERİLDİ

          Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in görevine son verildi.

          UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında İsviçre ekibi Lausanne'a 1-0 yenilerek Avrupa kupalarına veda eden siyah-beyazlılarda, 52 yaşındaki teknik adamın sözleşmesi feshedildi.

          Beşiktaş'taki görev süresi 223 gün süren Solskjaer, siyah-beyazlı takımla çıktığı toplam 29 müsabakada 15 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 da yenilgi yaşadı.

        • 5

          SERGEN YALÇIN YÖNETİMİNDE İLK MAÇ

          Beşiktaş'ta Solskjaer'in yerine teknik direktörlük görevine getirilen Sergen Yalçın, siyah-beyazlılarla ilk maçına Alanya deplasmanında çıkıyor. Tecrübeli teknik adam, Beşiktaş'taki ikinci dönemine galibiyetle başlamak istiyor.

        • 6

          MUSTAFA ERHAN HEKİMOĞLU VE RASHICA YOK

          Siyah-beyazlı takımda Alanyaspor maçı öncesinde forvet Mustafa Hekimoğlu ile kanat oyuncusu Milot Rashica'nın sakatlığı bulunuyor.

          UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında St. Patrick's ile oynanan maçta sakatlanan Mustafa, Alanya deplasmanında formasından uzak kalacak.

          Rashica ise Lausanne rövanş karşılaşmasından önce yaşadığı kas sakatlığından dolayı bir süre forma giyemeyecek.

          Ayrıca takımdan ayrılması beklenen orta saha oyuncusu Amir Hadziahmetovic de kadroda olmayacak.

        • 7

          YENİ TRANSERLER FORMA BEKLEYECEK

          Beşiktaş'ta yeni transferler El Bilal Toure ve Tiago Djalo, şans verilmesi durumunda siyah-beyazlı formayı ilk kez giyecek.

          2022-2023 sezonunun başında Beşiktaş'tan İskoçya temsilcisi Glasgow Rangers'a transfer olan Rıdvan Yılmaz da siyah-beyazlı takıma geri döndü.

          Yaz transfer döneminde kadroya katılan üç futbolcu, Alanyaspor karşısında forma bekleyecek.

        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
        Mustafa Kemal Atatürk'ün yolu!
        Mustafa Kemal Atatürk'ün yolu!
        "Ne mutlu Türk’üm diyene!"
        "Ne mutlu Türk’üm diyene!"
        Beşiktaş'ta 2. Sergen Yalçın dönemi!
        Beşiktaş'ta 2. Sergen Yalçın dönemi!
        İsrail Batı Şeria'yı ilhaka hazırlanıyor
        İsrail Batı Şeria'yı ilhaka hazırlanıyor
        Üç tüp kan ver, hayat kurtar
        Üç tüp kan ver, hayat kurtar
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Rüzgar azalıyor sıcaklık artıyor!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Rüzgar azalıyor sıcaklık artıyor!
        Galatasaray, Rizespor'u konuk ediyor
        Galatasaray, Rizespor'u konuk ediyor
        "Tarifelerin çoğu yasa dışı"
        "Tarifelerin çoğu yasa dışı"
        TIME100 AI kapağında Refik Anadol imzası
        TIME100 AI kapağında Refik Anadol imzası
        Yangın söndürme uçağı acil iniş yaptı
        Yangın söndürme uçağı acil iniş yaptı
        Transferde 'G.Saray' krizi!
        Transferde 'G.Saray' krizi!
        Dünyanın en güzel bisiklet yolları
        Dünyanın en güzel bisiklet yolları
        İşte Jose Mourinho'nun alacağı tazminat bedeli!
        İşte Jose Mourinho'nun alacağı tazminat bedeli!
        Bakan Yerlikaya geri dönüş yapan Suriyeli sayısını açıkladı
        Bakan Yerlikaya geri dönüş yapan Suriyeli sayısını açıkladı
        Ciltteki kırmızı benleri hafife almayın!
        Ciltteki kırmızı benleri hafife almayın!
        TEKNOFEST Mavi Vatan'da halk günü
        TEKNOFEST Mavi Vatan'da halk günü
        Fenerbahçe'de seçim tarihi belli oldu!
        Fenerbahçe'de seçim tarihi belli oldu!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Altınları yanlışlıkla çöpe attı
        Altınları yanlışlıkla çöpe attı
        Habertürk Anasayfa