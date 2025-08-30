Beşiktaş, Alanyaspor deplasmanında galibiyet peşinde
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın akşam Alanyaspor'a konuk olacak. Ligde iki maçı ertelenen siyah-beyazlılar, oynadığı tek maçta Eyüpspor'u mağlup etmeyi başarmıştı. UEFA Konferans Ligi'nde hafta içi Lausanne'a elenen ve teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile yollarını ayıran Kartal, yeni hocası Sergen Yalçın'la çıkacağı ilk maçtan galibiyetle ayrılarak moral depolamak istiyor.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.
Alanya Oba Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 21.30'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetecek.
Beşiktaş'ta hafta içinde UEFA Konferans Ligi'nde oynanan ve 1-0'lık yenilgiyle tamamlanan Lausanne maçının ardından teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile yollar ayrıldı.
Süper Lig'de bu sezon siyah-beyazlı takımın 2 maçı ertelendi. Beşiktaş, ligde oynadığı tek karşılaşmada ise Eyüpspor'u 2-1 mağlup etmeyi başardı.
Ligde bir maçı ertelenen Corendon Alanyaspor da çıktığı 2 maçta 1'er beraberlik ve yenilgi yaşadı. Akdeniz temsilcisinin 1 puanı bulunuyor.
AVRUPA'YA VEDA ETTİ
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında Lausanne'a 1-0 yenilerek Avrupa kupaları defterini kapattı.
Siyah-beyazlı takım, UEFA Avrupa Ligi'nin ardından Konferans Ligi'ne de havlu attı.
SOLSKJAER'İN GÖREVİNE SON VERİLDİ
Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in görevine son verildi.
UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında İsviçre ekibi Lausanne'a 1-0 yenilerek Avrupa kupalarına veda eden siyah-beyazlılarda, 52 yaşındaki teknik adamın sözleşmesi feshedildi.
Beşiktaş'taki görev süresi 223 gün süren Solskjaer, siyah-beyazlı takımla çıktığı toplam 29 müsabakada 15 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 da yenilgi yaşadı.
SERGEN YALÇIN YÖNETİMİNDE İLK MAÇ
Beşiktaş'ta Solskjaer'in yerine teknik direktörlük görevine getirilen Sergen Yalçın, siyah-beyazlılarla ilk maçına Alanya deplasmanında çıkıyor. Tecrübeli teknik adam, Beşiktaş'taki ikinci dönemine galibiyetle başlamak istiyor.
MUSTAFA ERHAN HEKİMOĞLU VE RASHICA YOK
Siyah-beyazlı takımda Alanyaspor maçı öncesinde forvet Mustafa Hekimoğlu ile kanat oyuncusu Milot Rashica'nın sakatlığı bulunuyor.
UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında St. Patrick's ile oynanan maçta sakatlanan Mustafa, Alanya deplasmanında formasından uzak kalacak.
Rashica ise Lausanne rövanş karşılaşmasından önce yaşadığı kas sakatlığından dolayı bir süre forma giyemeyecek.
Ayrıca takımdan ayrılması beklenen orta saha oyuncusu Amir Hadziahmetovic de kadroda olmayacak.
YENİ TRANSERLER FORMA BEKLEYECEK
Beşiktaş'ta yeni transferler El Bilal Toure ve Tiago Djalo, şans verilmesi durumunda siyah-beyazlı formayı ilk kez giyecek.
2022-2023 sezonunun başında Beşiktaş'tan İskoçya temsilcisi Glasgow Rangers'a transfer olan Rıdvan Yılmaz da siyah-beyazlı takıma geri döndü.
Yaz transfer döneminde kadroya katılan üç futbolcu, Alanyaspor karşısında forma bekleyecek.