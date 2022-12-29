Beşiktaş, ligdeki son maçında Gaziantep FK ile berabere kalırken, Adana Demirspor ise Karagümrük karşısında 2-1 kazandı.

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Saiss ve Ghezzal'ın yanı sıra Montero da maç kadrosunda yer almayacak.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Şenol Güneş'in tercih ettiği 23 kişilik kadroda şu isimler yer aldı: