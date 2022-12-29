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Beşiktaş - Adana Demirspor maçı CANLI YAYIN

Beşiktaş - Adana Demirspor maçının canlı anlatımı HTSPOR'da. Beşiktaş, Süper Lig'in 16. haftasında Adana Demirspor'u konuk ediyor. Beşikaş 23 puanla 7. sırada yer alırken, Adana Demirspor ise 27 puanla 4. sırada yer alıyor

Giriş: 29.12.2022 - 19:04 | Güncelleme: ABONE OL
Beşiktaş - Adana Demirspor maçı CANLI YAYIN
AA / HABERTURK.COM

14' Masuaku

STAT: Vodafone Park
HAKEM: Ali Şansalan
SAAT: 20.00
YAYIN: beIN Sports 1

Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş ile Adana Demirspor karşı karşıya geliyor.

Beşiktaş: Mert, Rosier, Welinton, Tayyip, Masuaku, Josef, Salih, Gedson, Nkoudou, Cenk Tosun, Weghorst

Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Samet, Semih, Rodrigues, Ndiaye, Stambouli, Onyekuru, Gulbrandsen, Belhanda, Emre Akbaba

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Beşiktaş, ligdeki son maçında Gaziantep FK ile berabere kalırken, Adana Demirspor ise Karagümrük karşısında 2-1 kazandı.

EKSİKLER

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Saiss ve Ghezzal'ın yanı sıra Montero da maç kadrosunda yer almayacak.

Konuk ekip Adana Demirspor'da ise eksik oyuncu bulunmuyor.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Şenol Güneş'in tercih ettiği 23 kişilik kadroda şu isimler yer aldı:

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Welinton, Tayyip Talha Sanuç, Emrecan Uzunhan, Berkay Vardar, Necip Uysal, Valentin Rosier, Tayfur Bingöl, Arthur Masuaku, Umut Meraş, Atiba Hutchinson, Josef de Souza, Salih Uçan, Kerem Atakan Kesgin, Gedson Fernandes, Kevin Nkoudou, Nathan Redmond, Dele Alli, Jackson Muleka, Cenk Tosun, Wout Weghorst.

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