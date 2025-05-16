Beşiktaş'a Portekiz'den forvet iddiası!
Forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş'a Portekiz'den yeni bir iddia geldi.
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Yaz transfer döneminde forvet takviyesi en önemli hedef olan Beşiktaş için Avrupa basınından da art arda haberler gelmeye devam ediyor.
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Portekiz basınından A Bola'da yer alan habere göre Beşiktaş, Premier Lig ekiplerinden Everton'da forma giyen Beto'yu radarına aldı.
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Haberde 27 yaşındaki futbolcu için Beşiktaş'ın satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunmaya hazırlandığı ifade edildi.
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Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer’in Beto transferine onay vermesiyle oyuncunun menajeriyle temaslar başladı.
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Bu sezon Everton formasıyla 32 maçta 10 gol atan Beto, 2023'te Udinese'den 25 milyon Euro bedelle Everton'a transfer olmuştu.
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Beto kariyerinde 206 maça çıkarken 65 ve 9 asistlik katkı yaptı.
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27 yaşındaki forvet Everton'da ise toplamda 69 maçta 15 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.