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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'a devre arası en az 4 transfer görünüyor - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'a devre arası en az 4 transfer görünüyor

        Beşiktaş'ta 18 yıllık aradan sonra, geçtiğimiz hafta 2. teknik direktörlük dönemine başlayan Rıza Çalımbay, galibiyet serisi yakalayarak Siyah-beyazlıları atağa kaldırmak istiyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 16:54 Güncelleme: 15.11.2023 - 16:54
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        Devre arası 4 transfer...
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        İlk etapta seçime kadar anlaşma sağlandığı zannedilse de, başkan adaylarının en az sezon sonuna kadar çalışma düşüncesinde olduğu Çalımbay, devre arasına kadar yükselişe geçen ve şampiyonluk yarışına yeniden ortak olan bir Beşiktaş hedefliyor.

        Bunun için kadrodaki sakat futbolcuların bir an önce iyileşmesini bekleyen tecrübeli teknik adam, milli arada bir çok futbolcunun kadroya dönmesini bekliyor. Sakat futbolcuların dönmesiyle kafasındaki oyun planını uygulamaya koyacak olan Çalımbay, birkaç maç geçtikten sonra devre arası transfer çalışmalarına yönelik bir rapor hazırlayacak ve yeni başkana sunacak.

        DEVRE ARASI EN AZ 4 TRANSFER GÖRÜNÜYOR

        Tahminler Rıza Çalımbay'ın devre arasında en az 4 transfer isteyeceği yönünde.

        Sürekli sakatlanan Bailly'nin yerine mutlak bir stoper, Salih, Gedson ve Amir'den biri sakatlandığında yerine koyacak futbolcu pek olmayan orta sahaya, yine en az 1, hatta 2 futbolcu transferi kaçınılmaz duruyor. Bunun yanı sıra sol bek takviyesinin de mutlaka transfer listesine yazılması bekleniyor.

        Bu arada geçen sezondan bu yana sakatlıklarla boğuşan ve iyileştikten sonra bile sürekli sakatlanan Ghezzal, şans bulamayan Umut Meraş, Onana ve Emrecan Bulut'a da teklif gelirse değerlendirilmesi düşünülüyor.

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