Beşiktaş'a Almanya'dan forvet iddiası!
Alman basını, Beşiktaş'ın Werder Bremen forveti Marvin Ducksch ile ilgilendiğini ileri sürdü. İşte detaylar...
Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş için önemli bir iddia geldi.
Alman basınından Bild'de yer alan habere göre Beşiktaş, Werder Bremen forveti Marvin Ducksch ile ilgileniyor.
Siyah-beyazlıların yanı sıra Yunanistan ekiplerinden Panathinaikos da Ducksh'u yakından takip eden takımların başında geliyor.
Sözleşmesinde son seneye giren Ducksch ile Werder Bremen'in yaz döneminde yolları ayırmayı planladığı ifade edildi.
31 yaşında ve 1.88 boyundaki Alman forvet, bu sezon Bundesliga'da 30 maça çıkarken 7 gol ve 8 asist üretti.
Dortmund altyapısından yetişen Ducksch, Paderborn, St. Pauli, Kiel, Düsseldorf ve Hannover formalarını terletti.
Ducksh, Werder Bremen'e Hannover'den 2021 yılında 4 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.