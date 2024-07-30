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        Beşiktaş: 2 - Sakaryaspor: 1 MAÇ SONUCU

        Beşiktaş, TFF 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor ile oynadığı hazırlık maçını 2-1 kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 20:10 Güncelleme: 30.07.2024 - 20:10
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        Beşiktaş son maçında galip!
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        BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde oynanan maça siyah-beyazlı ekip, Mert Günok, Onur Bulut, Necip Uysal, Tayyip Talha Sanuç, Serkan Emrecan Terzi, Demir Ege Tıknaz, Salih Uçan, Ernest Muçi, Can Keleş, Jackson Muleka ve Mustafa Erhan Hekimoğlu 11'iyle başladı.

        İlk yarısı 1-1 beraberlikle sona eren mücadelede siyah-beyazlı ekibin gollerini Jackson Muleka ile Mustafa Erhan Hekimoğlu kaydetti. Beşiktaşlı Demir Ege Tıknaz'ın 38. dakikada kendi kalesine gol attığı maç, Beşiktaş'ın 2-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

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