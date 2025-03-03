Beşiktaş, 122 yaşında!

T&uuml;rkiye nin en k&ouml;kl&uuml; spor kul&uuml;plerinden Beşiktaş, 122. kuruluş yılını kutluyor. Siyah-beyazlıların internet sitesinde yer alan bilgiye g&ouml;re kul&uuml;p, Beşiktaş Serencebey Mahallesi nde d&ouml;nemin Medine Muhafızı Osman Paşa nın konağının bah&ccedil;esinde jimnastik hareketleri yapan gen&ccedil;lerin &ouml;nc&uuml;l&uuml;ğ&uuml;nde, 1903 yılının mart ayında Bereket Jimnastik Kul&uuml;b&uuml; ismiyle kuruldu. Kurucuları arasında Ahmet Fetgeri (Aşeni), Mehmet Ali Fetgeri (Aşeni), Osman Paşazade Mehmet Şamil (Şhaplı), H&uuml;seyin Bereket ve Kadızade Nazım Nazif (Ander) gibi isimlerin bulunduğu kul&uuml;b&uuml;n adı, daha sonra Beşiktaş Osmanlı Jimnastik Kul&uuml;b&uuml; olarak değiştirildi. Beyoğlu Mutasarrıfı Muhittin Bey in teşvikiyle Beşiktaş Osmanlı Jimnastik Kul&uuml;b&uuml;, 26 Ocak 1911 tarihinde tescil edilen ilk T&uuml;rk spor kul&uuml;b&uuml; olarak tarihe ge&ccedil;ti. 37 BAŞKAN G&Ouml;REV ALDI Beşiktaş Kul&uuml;b&uuml; tarihinde 37 başkan g&ouml;rev yaptı. 1903-1908 yıllarında g&ouml;rev yapan Mehmet Şamil kul&uuml;b&uuml;n ilk başkanı olurken, 29 Aralık 2024 teki olağan&uuml;st&uuml; se&ccedil;imli genel kurulda se&ccedil;ilen Serdal Adalı, bu g&ouml;revi y&uuml;r&uuml;t&uuml;yor. Siyah-beyazlıların onursal başkanı S&uuml;leyman Seba, 8 d&ouml;nem ve 16 yıl aralıksız başkanlık yaparak, Beşiktaş tarihinde en uzun s&uuml;re bu g&ouml;revde kalan isim olarak tarihe ge&ccedil;ti. Bu arada, Beşiktaş ta 1910-1913 yılları arasında Şehzade &Ouml;mer Hilmi Efendi, 1931-1946 yılları arasında Başbakan Recep Peker ve 1950-1954 yılları arasında da Başbakan Adnan Menderes Fahri Başkan oldu. 15 BRANŞTA FAALİYET G&Ouml;STERİYOR Beşiktaş Kul&uuml;b&uuml;, g&uuml;n&uuml;m&uuml;zde 15 branşta faaliyet g&ouml;steriyor. Siyah-beyazlı kul&uuml;p; futbol, basketbol, voleybol, hentbol, atletizm, bedensel engelliler, boks, e-spor, g&uuml;reş, cimnastik, kick boks, k&uuml;rek, masa tenisi, satran&ccedil; ve tekvando branşlarında faaliyetlerini s&uuml;rd&uuml;r&uuml;yor. FUTBOLDAKİ BAŞARILAR Beşiktaş Kul&uuml;b&uuml;, futbol branşında &ouml;nemli başarılara imza attı. Futbolda toplam 16 kez lig şampiyonluğu ipini g&ouml;ğ&uuml;sleyen siyah-beyazlı takım, Galatasaray ve Fenerbah&ccedil;e den sonra en fazla mutlu sona ulaşan takım oldu. Beşiktaş ayrıca 11 kez T&uuml;rkiye Kupası, 10 kez Cumhurbaşkanlığı/TFF S&uuml;per Kupa ve 6 kez Başbakanlık Kupası şampiyonluğu yaşadı. Ge&ccedil;en sezon teknik sorumlu Serdar Topraktepe y&ouml;netiminde Ziraat T&uuml;rkiye Kupası şampiyonluğunu elde eden Beşiktaş, bu sezon başında ise Hollandalı Giovanni van Bronckhorst teknik direkt&ouml;rl&uuml;ğ&uuml;nde Galatasaray ı 5-0 yenerek S&uuml;per Kupa yı kazandı. REKORLARIYLA S&Uuml;PER LİG E DAMGA VURDU Beşiktaş, 67. sezonunu ge&ccedil;iren S&uuml;per Lig tarihinde bir&ccedil;ok rekoru elinde bulunduruyor. Siyah-beyazlılar, en uzun s&uuml;re yenilmeyen takım rekorunun yıllardır sahibi. Ligde 1990-1991 sezonunun 25. haftasında Ankara da Gen&ccedil;lerbirliği ne 2-0 yenilen Beşiktaş, sonraki 5 haftada mağlubiyet almadı. 1991-1992 de 30 karşılaşma sonunda namağlup şampiyonluğunu ilan eden siyah-beyazlı ekibin bu serisi, tam 48 hafta sonra, 1992-1993 sezonunun 13. haftasında Galatasaray a 3-1 yenilmesiyle sona erdi. NAMAĞLUP TEK ŞAMPİYON S&uuml;per Lig in 67 sezonluk tarihinde şu ana dek sadece 2 takım sezonu yenilgisiz kapatırken, bu başarıdan birini Beşiktaş ger&ccedil;ekleştirdi. Siyah-beyazlı ekip, 1991-1992 sezonunda 30 ma&ccedil;ta yenilgi almadan şampiyonluğa ulaştı ve bunu başaran ilk ve tek takım oldu. Galatasaray ise 1985-1986 sezonunda 36 ma&ccedil;ta yenilgi y&uuml;z&uuml; g&ouml;rmemesine karşın ligi şampiyon Beşiktaş ın ardından averajla ikinci sırada tamamladı. EN FARKLI GALİBİYET REKORU S&uuml;per Lig deki en farklı skorlu galibiyet rekoru Beşiktaş ın elinde bulunuyor. 1989-1990 sezonunun 6. haftasında Adana Demirspor u 15 Ekim 1989 da konuk eden Beşiktaş, rakibini 10-0 yenerek tarihe ge&ccedil;ti. Bu tarihi karşılaşmada Beşiktaş ın gollerini Ali G&uuml;ltiken (4), Metin Tekin (3) ve Feyyaz U&ccedil;ar (3) atarken, m&uuml;cadele siyah-beyazlı taraftarların uzun s&uuml;re dillerinden d&uuml;ş&uuml;rmediği besteye konu olmuştu. DERBİ KRALI Beşiktaş, bir sezonda t&uuml;m derbileri kazanan tek takım olarak lig tarihine adını yazdırmayı başardı. Siyah-beyazlılar, Rumen teknik direkt&ouml;r Mircea Lucescu y&ouml;netiminde şampiyonluğa ulaşılan 2002-2003 sezonunda Fenerbah&ccedil;e yi 1-0 ve 2-0, Galatasaray ı da her iki ma&ccedil;ta 1-0 lık sonu&ccedil;larla ge&ccedil;erek, 4 derbi ma&ccedil;ını kazandı. Beşiktaş aynı zamanda bu 4 ma&ccedil;ta kalesini gole kapatarak ayrı bir rekora imza attı. SEYİRCİ REKORU Lig tarihinde seyirci rekoru Beşiktaş ın oynadığı karşılaşmada kırıldı. Siyah-beyazlıların 2013-2014 sezonu 5. haftasında Galatasaray ı Atat&uuml;rk Olimpiyat Stadı nda konuk ettiği ve 3-0 h&uuml;kmen mağlup olduğu m&uuml;cadeleyi 76 bin 127 biletli seyircinin izlediği a&ccedil;ıklanırken, bu rakam rekor olarak kayıtlara ge&ccedil;ti. Eski rekor, 70 bin 125 biletli seyirciyle 2003-2004 sezonunda yine aynı statta oynanan Galatasaray-Fenerbah&ccedil;e (2-2) derbisinde kırılmıştı. BU SEZON ZİRVENİN GERİSİNDE KALDI Beşiktaş, bu sezon sergilediği performansla zirvenin gerisinde kaldı. Siyah-beyazlı ekip ligde bu sezon oynadığı 24 ma&ccedil;ta 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 yenilgiyle 44 puan topladı ve 4. sırada yer aldı. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi nde bu sezon oynadığı 8 ma&ccedil;ta 3 galibiyet, 5 mağlubiyet yaşadı. Organizasyona 28. sırada kalarak veda eden siyah-beyazlı ekip, teknik direkt&ouml;r Ole Gunnar Solskjaer y&ouml;netiminde T&uuml;rkiye Kupası nda ise grubunda 3 te 3 yaparak &ccedil;eyrek finale y&uuml;kseldi. Son haftalarda &ccedil;ıkışa ge&ccedil;en Kara kartal , S&uuml;per Lig de oynadığı son 9 ma&ccedil;ta mağlubiyet yaşamadı. &Ouml;NEMLİ İSİMLER YETİŞTİRDİ Hakkı Yeten, Şeref Bey ve S&uuml;leyman Seba gibi efsane isimlerle T&uuml;rk sporuna damgasını vurmuş Beşiktaş, T&uuml;rk futboluna &ouml;nemli isimler kazandırdı. S&uuml;per Lig de &uuml;st &uuml;ste şampiyonluk yaşayan siyah-beyazlı ekipte Metin Tekin, Ali G&uuml;ltiken ve Feyyaz U&ccedil;ar, takımın efsaneleri arasında yer aldı. S&ouml;z konusu d&ouml;nemde ayrıca Rıza &Ccedil;alımbay, Mehmet &Ouml;zdilek gibi kul&uuml;ple b&uuml;t&uuml;nleşmiş isimlerle siyah-beyazlı takım, b&uuml;y&uuml;k başarılara imza attı. Siyah-beyazlı ekibin altyapısında yetişen ve kul&uuml;b&uuml;n efsaneleri arasına giren Sergen Yal&ccedil;ın ise teknik direkt&ouml;r olarak g&ouml;rev yaptığı 2020-2021 yılları arasında camiaya iki kupa sevinci yaşattı. Ge&ccedil;miş yıllarda altyapısıyla &ouml;ne &ccedil;ıkan siyah-beyazlı kul&uuml;p, bir&ccedil;ok futbolcuyu da T&uuml;rk futboluna kazandırdı. BASKETBOLDA İKİ ŞAMPİYONLUK Siyah-beyazlı kul&uuml;p, T&uuml;rkiye Sigorta Basketbol S&uuml;per Ligi adıyla organize edilen ligde 2 kez şampiyonluk yaşadı. 1974-1975 sezonunda ligde ilk şampiyonluğuna ulaşan Beşiktaş, 2011-2012 de bir kez daha aynı başarıyı g&ouml;sterdi. Siyah-beyazlı takım, ikinci kez ligde şampiyon olduğu 2011-2012 de ayrıca FIBA EuroChallenge Kupası nı da alarak bir başka &ouml;nemli başarıya imza attı. Beşiktaş, s&ouml;z konusu sezonda T&uuml;rkiye Kupası nı da m&uuml;zesine g&ouml;t&uuml;rd&uuml;. Son yıllarda gen&ccedil; oyunculara şans veren başantren&ouml;r Dusan Alimpijevic y&ouml;netimindeki Beşiktaş, bu sezon Erkekler ING T&uuml;rkiye Kupası nda ise finalde Fenerbah&ccedil;e Beko ya kaybederek ikinci oldu. Beşiktaş ın ge&ccedil;miş yıllarda kadrosunda bulunan milli basketbolcu Alperen Şeng&uuml;n, geriden kalan şubat ayında NBA All-Star 2025 te forma giyerek bu başarıya imza atan ikinci T&uuml;rk oyuncu oldu ve siyah-beyazlı camiayı gururlandırdı. KADIN BASKETBOLDA AVRUPA KUPASI İKİNCİLİĞİ Siyah-beyazlı kul&uuml;b&uuml;n kadın basketbol takımı, ge&ccedil;en sezon FIBA Kadınlar Avrupa Kupası nı ikinci olarak tamamladı. Beşiktaş, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası finali ilk ma&ccedil;ında konuk ettiği İngiltere nin London Lions ekibini 75-68 mağlup etmişti. R&ouml;vanşta ise rakibine 81-70 mağlup olan siyah-beyazlılar, 4 sayı farkla organizasyonda ikincilikle yetindi. &Ouml;nemli bir başarıya imza atarak final oynama başarısı g&ouml;steren Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, daha &ouml;nce iki kez de &ccedil;eyrek final oynamıştı. &Ouml;te yandan FIBA Avrupa Kupası şampiyonu İngiliz ekip London Lions, organizasyondan &ccedil;ekilme kararı aldığı i&ccedil;in FIBA Kadınlar S&uuml;per Kupa 2024 te Beşiktaş oynama hakkı kazandı. İki T&uuml;rk takımı karşı karşıya getiren finalde siyah-beyazlılar, Fenerbah&ccedil;e Opet e mağlup olarak ikinci oldu. HENTBOLDA 17 ŞAMPİYONLUK Beşiktaş, Hentbol Erkekler S&uuml;per Ligi nde en &ccedil;ok şampiyon olan takım olarak tarihi başarılara imza attı. Siyah-beyazlı kul&uuml;p, son 16 sezonda 13 kez şampiyonluk ipini g&ouml;ğ&uuml;sledi. Beşiktaş, toplamda ise 17 kez şampiyonluğa ulaştı. 2019-2020 sezonunda ise Kovid-19 pandemisi nedeniyle sezon tamamlanmadı. Bu yılın da en b&uuml;y&uuml;k şampiyonluk favorisi olan Beşiktaş, Erkekler S&uuml;per Ligi Vedat Pars Sezonu nda oynadığı 18 ma&ccedil;ta 17 galibiyet, 1 beraberlikle namağlup liderliğini s&uuml;rd&uuml;r&uuml;yor. KADIN FUTBOL TAKIMI Kadın futboluna &ouml;nemli destek veren siyah-beyazlı kul&uuml;p, Beşiktaş United Payment takımıyla bu sezon 18 haftası geride kalan S&uuml;per Lig de 3. sırada bulunuyor. Ligde 13 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan siyah-beyazlılar, lider Fenerbah&ccedil;e Petrol Ofisi nin 8, Ankara B&uuml;y&uuml;kşehir Belediyesi FOMGET in ise 6 puan gerisinde yer alıyor. KADIN VOLEYBOL TAKIMI Voleybola da desteğini s&uuml;rd&uuml;ren Beşiktaş, Vodafone Sultanlar Ligi nde m&uuml;cadele ediyor. Bu sezon &uuml;st sıralardan uzakta kalan siyah-beyazlı kadın takımı, 10. basamakta bulunuyor.