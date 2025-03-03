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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş, 122 yaşında! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş, 122 yaşında!

        Türkiye'nin en büyük spor kulüplerinden Beşiktaş, 122. yaşında girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 12:25 Güncelleme: 03.03.2025 - 12:25