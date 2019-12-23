2019'un son derbisinde Fenerbahçe'ye deplasmanda 3-1 mağlup olarak zirve yarışında ağır bir yara alan Beşiktaş, son 10 gün kabus gibi geçti. Galatasaray'ı sahasında 1-0 mağlup ettikten sonra ligde üst üste 6 galibiyet alan Kartal, bu müthiş performansıyla 2.'liğe kadar tırmanırken aynı periyotta, Slovan Bratislava'yı da devirerek Avrupa Ligi'ndeki ilk 3 puanını almıştı. Türkiye Kupası'nda da 24Erzincan'ı evinde 3-0 yenen deviren siyah-beyazlılar, Avrupa Ligi'ndeki Wolverhampton maçından sonra ise çöküşe geçti.

KABUS İNGİLTERE'DE BAŞLADI

İngiltere'de 4-0 mağlup olan Kartal, sonrasında evinde Yeni Malatyaspor'a 2-0 kaybederek 6 maçlık galibiyet serisine elveda dedi. Türkiye Kupası'nda da 24Erzincan'a 2-0 kaybeden Kartal, buna rağmen tur atlarken son olarak da derbide Fenerbahçe'ye 3-1 yenildi. Siyah-beyazlılar, sadece 1 gol atarken kalesinde ise 11 gol gördü.