Beşamel soslu tavuk nasıl yapılır?

07 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
BEŞAMEL SOS KAÇ KALORİDİR?
Beşamel sos eklendiği yemeğin kalori miktarını yükselten bir sostur. Beşamel sosun 100 gramı 104 kcaldır.
BEŞAMEL SOSLU TAVUK TARİFİ
Malzemeleri;
Yarım kilo tavuk göğsü
2 yemek kaşığı zeytinyağı
Tuz ve karabiber
Beşamel sos için;
3 su bardağı süt
3 yemek kaşığı un
3 yemek kaşığı tereyağı
1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
1 çay kaşığı tuz ve karabiber
Nasıl yapılır?
Tavuk göğsünü kuşbaşı şeklinde doğrayın. Tuz ve karabiber ile tavukları ovun. Tavuklarınızı az yağda suyunu salıp çekinceye kadar soteleyin. Pişen tavukları borcama yayarak yerleştirin. Ardından beşamel sosa başlayın. Öncelikle tereyağını eritin. Unu ekleyerek tel çırpıcı ile karıştırın ve unun kokusunu çıkarın. Çok hızlı şekilde yoğunlaşacak o nedenle ocağın altının kısık olduğundan emin olsun. Kavrulmuş una süs ekleyin topaklanmaması için sürekli karıştırın. Son olarak tuz ve karabiberi ekleyin. Borcama aldığını tavukların üzerini hazırladığınız beşamel sos ile kaplayın. Ardından rendelenmiş kaşar peynirini serpin. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında en az 20 dakika pişirin. Pişme işlemi bitince 5 dakika da fırında bırakın. Sıcak olarak servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!